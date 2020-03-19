إسرائيل تسجل 100 حالة إصابة جديدة بـ كورونا خلال ساعتين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 677 حالة.









جاء ذلك بعد أن سجلت الصحة الإسرائيلية أكثر من 100 حالة جديدة خلال ساعتين فقط.









وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر اليوم الخميس، فرض إغلاق كامل على الأراضي الفلسطينية لمنع الدخول أو الخروج منها ابتداء من الأحد المقبل.









وقال نتنياهو: "الحكومة الإسرائيلية ستعلن حالة الطوارئ الليلة لتقييد حركة الجمهور لمدة 7 أيام بسبب فيروس كورونا، مضيفا: "أنت مطالب بالبقاء في المنزل - لم تعد هذه توصية إنها إرشادات إلزامية".









وأشار إلى أن إسرائيل ستزيد من قدراتها في اختبارات كورونا، وستصل بحلول يوم الأحد إلى 3000 اختبار يوميا، وهو ما يعادل قدرات كوريا الجنوبية، وبعد حوالي أسبوع سيصل عدد الاختبارات اليومية إلى 5000 اختبار يوميا.