أحمد صلاح حسني يكشف عن تفاصيل مسلسل ختم النمر.. فيديو

قال أحمد صلاح حسني إن مسلسل "ختم النمر" يناقش قضية تجارة الآثار، موضحا أنه إذا تطرقنا لسرقة الآثار في سياق درامي إنساني، نجد أن بعض الأشخاص بسبب ظروفهم المادية يضطرون إلى التخلي عن مبادئهم ويبدأون في المتاجرة بآثار الدولة.
وأضاف حسني خلال وجوده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أن موضوع تجارة الآثار يشغلني عندما كنت صغيرا ويتسبب في الضيق بالنسبة لي".
وتابع أحمد صلاح حسني أنه تم تشاور تلك الفكرة مع فريق العمل وتم اختيار أسوان لوجود الآثار بكثرة بها والتحدث عن الأصالة المصرية هناك وتم مناقشة الفكرة خلال العمل الدرامي.
وأشار أحمد صلاح حسني إلى أنه تم ترجمة العمل من خلال "أخين اتربوا مع بعض نفس التربية ولكن واحد تمسك بالمبادئ والآخر لم يتمسك بها".