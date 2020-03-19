أحمد صلاح حسني يكشف عن تفاصيل مسلسل ختم النمر.. فيديو





وأضاف حسني خلال وجوده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أن موضوع تجارة الآثار يشغلني عندما كنت صغيرا ويتسبب في الضيق بالنسبة لي".





وتابع أحمد صلاح حسني أنه تم تشاور تلك الفكرة مع فريق العمل وتم اختيار أسوان لوجود الآثار بكثرة بها والتحدث عن الأصالة المصرية هناك وتم مناقشة الفكرة خلال العمل الدرامي.



