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مراسل صدى البلد: محال المهندسين التزمت بقرار الغلق.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 11:31 م
مراسل صدى البلد
مراسل صدى البلد
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هاني حسين
قال هاني النحاس مراسل برنامج " على مسئوليتي "، إنه متواجد في محافظة الجيزة من أجل متابعة إغلاق المقاهي والمطاعم والمحال تنفيذا لقرار  رئيس الوزراء  للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف  هاني النحاس  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 
 متواجد في شارع جامعة الدول العربية والتزمت كل المقاهي والمطاعم والمحال بقرار الغلق وهناك التزام  من أصحاب المحال بتنفيذ القرار".

وتابع هاني النحاس:"  من المعروف ان المهندسين تكون في زحام شديد خاصة يوم الخميس ولكن  هناك سيولة مرورية في شارع جامعة الدول العربية".

وأكمل هاني النحاس:"  المطاعم والكافيهات التزمت بقرارا الغلق وهناك دوريات للشرطة للتاكيد على تنفيذ قرار الحكومة بإغلاق المقاهي والمطاعم".

ولفت هاني النحاس:" كافة الأندية في محافظة الجيزة  التزمت بالقرار وأبرزهم نادي الزمالك والاهلي ومركز شباب الجزيرة".

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