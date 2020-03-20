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طريقة عمل القرص الفلاحى.. خطوة بـ خطوة

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:46 ص
القرص الفلاحى
القرص الفلاحى
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نهى هجرس
القرص الفلاحي من المعجنات والمخبوزات المفضلة للجميع ،تعرفوا على طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة ، وتعرفوا على سر خروجها طرية وبرائحة مميزة .

مقادير عمل القرص الفلاحى
- 1 كيلو دقيق
- ربع كيلو سمنه بلدى سايحة او زبدة (250 جرام)
- 1 كوب زيت
- نصف كوب سمسم محمص
- 2 معلقة كبيرة خميرة
- 2 معلقة كبيرة  سكر
- 1 كوب حليب او لبن رايب دافئ
- سمسم محمص لتزين الوجه


خطوات تحضير القرص الفلاحى
- نحضر وعاء ونضع فيه السمن ونقلبها على النار حتى تسيح وتقدح
- نضيف الزيت ونقلب قليلًا حتى يختلطا
- نضيف خليط السمن والزيت للدقيق تدريجيًا
- نذيب السكر و الخميرة في اللبن ونتركها قليلًا حتى تتفاعل الخميرة مع اللبن
- نضيف السمسم لخليط الدقيق ثم نضيف خليط اللبن والخميرة تدريجيًا  مع التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر
- نقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص ،ثم نرصها على صينية قابلة للاستخدام في الفرن ونغطي الصينية ،ونترك أقراص العجين لترتاح مرة اخرى لمدة نصف ساعة
- ندخل صينية الأقراص الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج الأقراص
- نقدم الأقراص بجانب الشاي .

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