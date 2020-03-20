طريقة عمل القرص الفلاحى.. خطوة بـ خطوة

القرص الفلاحي من المعجنات والمخبوزات المفضلة للجميع ،تعرفوا على طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة ، وتعرفوا على سر خروجها طرية وبرائحة مميزة .





مقادير عمل القرص الفلاحى

- 1 كيلو دقيق

- ربع كيلو سمنه بلدى سايحة او زبدة (250 جرام)

- 1 كوب زيت

- نصف كوب سمسم محمص

- 2 معلقة كبيرة خميرة

- 2 معلقة كبيرة سكر

- 1 كوب حليب او لبن رايب دافئ

- سمسم محمص لتزين الوجه









خطوات تحضير القرص الفلاحى

- نحضر وعاء ونضع فيه السمن ونقلبها على النار حتى تسيح وتقدح

- نضيف الزيت ونقلب قليلًا حتى يختلطا

- نضيف خليط السمن والزيت للدقيق تدريجيًا

- نذيب السكر و الخميرة في اللبن ونتركها قليلًا حتى تتفاعل الخميرة مع اللبن

- نضيف السمسم لخليط الدقيق ثم نضيف خليط اللبن والخميرة تدريجيًا مع التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة

- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر

- نقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص ،ثم نرصها على صينية قابلة للاستخدام في الفرن ونغطي الصينية ،ونترك أقراص العجين لترتاح مرة اخرى لمدة نصف ساعة

- ندخل صينية الأقراص الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج الأقراص

- نقدم الأقراص بجانب الشاي .



