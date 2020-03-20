طريقة عمل القرص الفلاحى.. خطوة بـ خطوة

القرص الفلاحي من المعجنات والمخبوزات المفضلة للجميع ،تعرفوا على طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة ، وتعرفوا على سر خروجها طرية وبرائحة مميزة .
مقادير عمل القرص الفلاحى
- 1 كيلو دقيق
- ربع كيلو سمنه بلدى سايحة او زبدة (250 جرام)
- 1 كوب زيت
- نصف كوب سمسم محمص
- 2 معلقة كبيرة خميرة
- 2 معلقة كبيرة سكر
- 1 كوب حليب او لبن رايب دافئ
- سمسم محمص لتزين الوجه
خطوات تحضير القرص الفلاحى
- نحضر وعاء ونضع فيه السمن ونقلبها على النار حتى تسيح وتقدح
- نضيف الزيت ونقلب قليلًا حتى يختلطا
- نضيف خليط السمن والزيت للدقيق تدريجيًا
- نذيب السكر و الخميرة في اللبن ونتركها قليلًا حتى تتفاعل الخميرة مع اللبن
- نضيف السمسم لخليط الدقيق ثم نضيف خليط اللبن والخميرة تدريجيًا مع التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر
- نقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص ،ثم نرصها على صينية قابلة للاستخدام في الفرن ونغطي الصينية ،ونترك أقراص العجين لترتاح مرة اخرى لمدة نصف ساعة
- ندخل صينية الأقراص الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج الأقراص
- نقدم الأقراص بجانب الشاي .