AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط صيدليات تبيع مستلزمات طبية بأزيد من أسعارها بجنوب سيناء

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:51 ص
ضبط صيدليات تبيع
ضبط صيدليات تبيع مستلزمات طبية بأزيد من أسعارها بجنوب سيناء
Advertisements
ايمن محمد
 تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بجنوب سيناء  بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك خلال حملة تفتيشية  مكبرة على مدار يومين لضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية بجميع مدن المحافظة، من ضبط صيدليات تبيع مستلزمات طبية بأسعار مبالغ فيها أعلي من السعر السائد بالأسواق، وأخري بدون ترخيص وأخري تبيع أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة وكذا الإمتناع عن بيع مستلزمات طبية

أسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر ضبط  والعرض علي النيابات  العامة المختصة بطور سيناء وشرم الشيخ  لاتخاذ اللازم قانونا بشأنهم. 

من جانبه أكد الدكتور أيمن رخا مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة أن تلك الحملات مستمرة لضبط سوق الدواء في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وذلك لحماية المستهلك وضبط الأسواق للتأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط محتكري المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات. 

وأشار إلى أنه تم المرور علي عدد خمسة عشر صيدلية بمدينة طور سيناء وشرم الشيخ ومكتبين مستلزمات طبية حتى الآن وجاري المرور والتفتيش  علي باقي الصيدليات بمدن المحافظة.
اقرأ أيضا : 


ضبط صيدليات تبيع مستلزمات طبية بأزيد من أسعارها بجنوب سيناء
ضبط صيدليات تبيع مستلزمات طبية بأزيد من أسعارها بجنوب سيناء
ضبط صيدليات تبيع مستلزمات طبية بأزيد من أسعارها بجنوب سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق صيدلية وضبط 7 آلاف قرص ترامادول مخدر بفاقوس في الشرقية

أزمة نقص الكمامات والكحول تجتاح المحافظات..طمع التجار يشعل الأسعار فوق قدرة الناس على الشراء.. اختفاء مهمات الوقاية والتعقيم من الصيدليات..انتعاش السوق السوداء.. والأهالي يطالبون الدولة بالتدخل العاجل

ضبط محل مستلزمات طبية امتنع عن بيع جوانتى وماسك طبي

حماية المستهلك يضبط كميات من الكمامات والأدوية مجهولة المصدر في عدد من المحافظات

حملة مكبرة علي الصيدليات لمنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية في الدقهلية

غلق صيدليتين مخالفتين.. محافظ البحر الأحمر يطلق حملة لمواجهة محتكري المستلزمات الطبية

ترشيحاتنا

9 قرارات جريئة تحسم مصير طلاب المدارس .. تأجيل الاختبار التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي (بيان تفصيلي)

كوب من هذا المشروب على الريق يقوي مناعتك ضد كورونا

لو ملقتش كحول.. إليك بديل قوي للمطهرات بعد ارتفاع أسعارها

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

وزير التعليم : لا نية لحذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني

إسرائيل تعلن حالة الطوارئ وتفرض إغلاقا كاملا على الأراضي الفلسطينية

AdvertisementS

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

شيرين رضا توضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

التعليم : المنصة الإلكترونية الجديدة تخدم 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبوت الشراشيب.. جويل مردينيان تثير الجدل بإطلالة غريبة

إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل

حقيقة إعلان شركة تويوتا مسابقات من أجل الفوز بسيارة جديدة