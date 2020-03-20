ضبط صيدليات تبيع مستلزمات طبية بأزيد من أسعارها بجنوب سيناء

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بجنوب سيناء بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك خلال حملة تفتيشية مكبرة على مدار يومين لضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية بجميع مدن المحافظة، من ضبط صيدليات تبيع مستلزمات طبية بأسعار مبالغ فيها أعلي من السعر السائد بالأسواق، وأخري بدون ترخيص وأخري تبيع أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة وكذا الإمتناع عن بيع مستلزمات طبية





أسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر ضبط والعرض علي النيابات العامة المختصة بطور سيناء وشرم الشيخ لاتخاذ اللازم قانونا بشأنهم.





من جانبه أكد الدكتور أيمن رخا مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة أن تلك الحملات مستمرة لضبط سوق الدواء في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وذلك لحماية المستهلك وضبط الأسواق للتأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط محتكري المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.





وأشار إلى أنه تم المرور علي عدد خمسة عشر صيدلية بمدينة طور سيناء وشرم الشيخ ومكتبين مستلزمات طبية حتى الآن وجاري المرور والتفتيش علي باقي الصيدليات بمدن المحافظة.

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