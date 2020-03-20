هاشتاج وزير التعليم العالي يسيطر على تويتر.. ومغردون: إن شاء الله يلغي الامتحانات للكليات كمان

احتل مساء أمس الخميس، هاشتاج وزير التعليم العالى المرتبة رقم 1 على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث لجأ عدد من الطلاب إلى إطلاق هذا الهاشتاج، مطالبين وزير التعليم العالى بسرعة الاستجابة لمطلبهم بـ إلغاء الترم الثاني اسوة بوزير التربية والتعليم تحت شعار صحتنا أهم من التعليم، وسط ظروف انتشار كورونا في مصر.





وكانت التعليقات كالتالي: حد يصحي وزير التعليم العالي.. ياعم قوووم خد قراار احنا بنروح في داهية... ‏بتوع سنه رابعه الخريج الا ترم وهما منتظرين إعلان ‎#وزير_التعليم_العالي بإلغاء التيرم... دي القرارات اللي أصدرها وزير التربية والتعليم من شوية.. وأخويا الصغير في تانية اعدادي وقاعد يرقص في الصالة😂.. لسه منتظرين وزير التعليم العالي نشوف وضعنا إيه ربنا يستر... ‏اتحرك معانا شوية يامعالى الوزير ..وزير التعليم مش احسن مننا فى حاجة حاجة‎#وزير_التعليم_العالي ... عايزة اعمل بحث زي تالتة ابتدائي 😂😂😂😂😂😂‎#وزير_التعليم_العالى.





وقال آخرون: وزير التعليم العالى مش عايز يقول حاجه مش عايز يعلن حاجه ياناس فى مستنيه قرار يا ناس ... ‏والكليات ي حكومة رئيسيييي حبيييي فيييين ‎#وزير_التعليم_العالي... ‏حد شاف ‎#وزير_التعليم_العالي اصل عنده ترم نسي يلغيه باين ... ‏ان شاء الله وزير التعليم العالي يلغي الامتحانات للكليات كمان ان شاء الله.





وكان وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، قد أصدر قرارا بإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي، وشدد على أن «امتحان طلاب أولى وثانية ثانوي في نهاية العام الدراسي إلكترونيا من المنزل ولن يذهبوا للجان».



