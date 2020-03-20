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منوعات

إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:07 ص
إصابة طفل عمره عامين
إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في ولاية أوهايو الأمريكية
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هدير علاء
أصيب طفل يبلغ من العمر عامين بفيروس "كورونا" في ولاية "أوهايو" الأمريكية، ليصبح بذلك أصغر مصاب بالفيروس في الولاية حتى الآن.

وأفادت مديرية شئون الصحة العامة بمقاطعة "فرانكلن" في "أوهايو" بأن الطفل المصاب متواجد في منزله، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية، وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.

وأشار التقرير إلى وجود ما يقرب من 90 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الولاية، 26 حالة منها في المستشفيات، ولم يتم الإعلان عن حدوث حالات وفاة هناك.

ويُعتقد أن الطفل، الذي لم تتم الإشارة إلى هويته، أصيب بالمرض من شخص يخضع للحجر الصحي الذاتي.

يذكر أن حاكم ولاية أوهايو "مايك دوين" قام الخميس بالاستعانة بـ300 فرد من الحرس الوطني بالولاية للمساعدة في ضمان حصول المجتمعات المحتاجة على الطعام في ظل أزمة "كورونا".
إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل
إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل
إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل
إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل
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