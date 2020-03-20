إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل

أصيب طفل يبلغ من العمر عامين بفيروس "كورونا" في ولاية "أوهايو" الأمريكية، ليصبح بذلك أصغر مصاب بالفيروس في الولاية حتى الآن.





وأفادت مديرية شئون الصحة العامة بمقاطعة "فرانكلن" في "أوهايو" بأن الطفل المصاب متواجد في منزله، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية، وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.





وأشار التقرير إلى وجود ما يقرب من 90 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الولاية، 26 حالة منها في المستشفيات، ولم يتم الإعلان عن حدوث حالات وفاة هناك.





ويُعتقد أن الطفل، الذي لم تتم الإشارة إلى هويته، أصيب بالمرض من شخص يخضع للحجر الصحي الذاتي.



