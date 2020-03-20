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أخبار البلد

مطرانية سمالوط تتخذ إجراءات جديدة للوقاية من كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:08 ص
الأنبا بفنوتيوس مطران
الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط
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كتب - سامح سلام
وضعت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد،  وتجنا للزحام الذي يعتبر بيئة خصبة لانتشار الفيروس.

وقالت المطرانية في بيان لها اليوم "بعد الإستبيان وإستطلاع رأي الآباء الكهنة وعرضه على صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للأقباط الأرثوذكس، أشار نيافته إلى أن يتم نصح الشعب بأنه في الفترة الحاليه تكون القداسات الإلهية بحضور الأب الكاهن والمرتل وشماس واحد فقط وهذا ليس على سبيل الإجبار بحيث لا يمنع بشكل صارم من أراد الحضور وفي حالة الإصرار على الحضور يكتفى لكل فرد بقداس واحد في الأسبوع".

وأضاف البيان" هذا سيقلل عدد الشعب بشكل كبير مما يقلل الخطورة المحتملة... سائلين الرب أن يرفع عن بلادنا والعالم أجمع كل وباء خطر بصلوات أبينا صاحب القداسه البابا الأنبا تواضروس الثاني".

 واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مجموعة من الإجراءات الاحتزازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وقالت الكنيسة في بيان لها، تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بمجموعة من القرارات لمدة أسبوعين.

والقرارات هي: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة، مع تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات… إلخ)، إلى جانب تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

وأضاف البيان أنه من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات، و الحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات).

كذلك تضمنت القرارات مراعاة تقليل التصافح بالأيدي بقدر الإمكان، كما أكدت الكنيسة أنها ستظل تصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجي البشرية من خطر الأمراض والأوبئة واثقين في وعده الأمين “ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر آمين" .

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