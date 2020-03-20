AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدون درجات .. التعليم تعقد امتحانا تجريبيا للصفين الاول والثاني الثانوي 5 أبريل من البيت

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:50 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، تأجيل عقد الامتحان التجريبي الذي كان من المقرر أن يعقد لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي يوم 22 مارس إلى 5 إبريل 2020 .

وقال وزير التربية والتعليم : سوف يتم عقد هذا الامتحان التجريبي لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بدون درجات ، وسيؤديه الطلاب من المنزل عبر التابلت بدون الاحتياج للذهاب للمدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه لن يتم تصحيح هذا الامتحان ، ولكن سيتم توزيع الاجابات على الطلاب في اليوم التالي للامتحان 

وقال وزير التربية والتعليم : وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ستعقد على التابلت من المنزل

التعليم: تم إلغاء امتحانات نهاية العام لطلاب النقل وامتحانات أولى وثانية ثانوى من المنزل

9 قرارات جريئة تحسم مصير طلاب المدارس .. تأجيل الاختبار التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي (بيان تفصيلي)

التعليم: استبدال امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بمشروع بحث يقدمه الطلاب أشبه بمشروع تخرج

احمد موسى: هذه المرحلة الدراسية لن تخضع لامتحانات نهاية العام

لأول مرة في مصر .. التعليم تستبدل الامتحانات بالمشروعات في تقييم طلاب المدارس هذا العام

ترشيحاتنا

46 إصابة جديدة.. الصحة: لا توجد بؤر إصابة بكورونا في مصر تستدعى إغلاق أي منطقة

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

الصحة تكشف عن تفاصيل إصابة 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا..فيديو

رسميا .. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من غدٍ الجمعة

التموين : ندرس إنتاج كولونيا 555 وتوزيعها بالأسواق كمطهرات .. شاهد

AdvertisementS

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

شيخ الأزهر يعلن اتباع نفس الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

شيرين رضا توضح حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

التعليم : المنصة الإلكترونية الجديدة تخدم 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبوت الشراشيب.. جويل مردينيان تثير الجدل بإطلالة غريبة

إصابة طفل عمره عامين بفيروس كورونا في أمريكا.. تعرف على التفاصيل

حقيقة إعلان شركة تويوتا مسابقات من أجل الفوز بسيارة جديدة