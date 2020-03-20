بدون درجات .. التعليم تعقد امتحانا تجريبيا للصفين الاول والثاني الثانوي 5 أبريل من البيت





وقال وزير التربية والتعليم : سوف يتم عقد هذا الامتحان التجريبي لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بدون درجات ، وسيؤديه الطلاب من المنزل عبر التابلت بدون الاحتياج للذهاب للمدرسة.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه لن يتم تصحيح هذا الامتحان ، ولكن سيتم توزيع الاجابات على الطلاب في اليوم التالي للامتحان





وقال وزير التربية والتعليم : وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، تأجيل عقد الامتحان التجريبي الذي كان من المقرر أن يعقد لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي يوم 22 مارس إلى 5 إبريل 2020 .