صورة تضع مروان خوري في مأزق وتدفعه للاعتذار

تقدم الفنان اللبناني مروان خوري باعتذار لمتابعيه بسبب صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





وكتب مروان خوري :" تم نشر هذه الصورة بالخطأ مع تعليق لا يتناسب ابدا مع مضمون الصورة فلزم الاعتذار والرجاء من المحبين عدم مشاركة البوست وشكرا".

تم نشر هذه الصورة بالخطأ مع تعليق لا يتناسب أبداً مع مضمون الصورة فلزم الاعتذار والرجاء من المحبين عدم مشاركة البوست وشكراً pic.twitter.com/3ZpaGhgoNj — Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) March 19, 2020



وعلق متابعو مروان خوري أنه قد استخدم الصورة للحديث عن ما يخص فيروس كورونا وقام بحذفها لانه في الصورة ظهر وهو مبتسم، وقد لا يناسب ذلك مع الحدث الكارثي والظروف العصيبة.





يذكر أن مروان خوري احتفل بعيد ميلاده في الرابع من شهر فبراير الماضي.



