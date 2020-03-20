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فن

صورة تضع مروان خوري في مأزق وتدفعه للاعتذار

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:46 ص
مروان خوري
مروان خوري
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شروق ابراهيم
تقدم الفنان اللبناني مروان خوري باعتذار لمتابعيه بسبب صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وكتب مروان خوري :" تم نشر هذه الصورة بالخطأ مع تعليق لا يتناسب ابدا مع مضمون الصورة فلزم الاعتذار والرجاء من المحبين عدم مشاركة البوست وشكرا". 

وعلق متابعو مروان خوري أنه قد استخدم الصورة للحديث عن ما يخص فيروس كورونا وقام بحذفها لانه في الصورة ظهر وهو مبتسم، وقد لا يناسب ذلك مع الحدث الكارثي والظروف العصيبة.

يذكر أن مروان خوري احتفل بعيد ميلاده في الرابع من شهر فبراير الماضي.

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