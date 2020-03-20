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وزير التموين: نجحنا في إلغاء 10 ملايين بطاقة وهمية.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:43 ص
وزير التموين
وزير التموين
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حمزة شعيب
بعث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة طمأنة بشأن السلع الأساسية، وقال: "وفرنا استهلاكنا من السلع من شهر يناير"، وعن إحتياطي الأرز أكد أن المخزون الموجود في مصر حاليا أكثر من الاستهلاك بكثير، مطمئنا المصريين :"الخير كتير متقلقوش، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في إلغاء  10 ملايين بطاقة وهمية.

وأضاف المصيلحي، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي" المصرية، مساء أمس الأربعاء، أن احتياطي مصر من الزيوت في أعلى معدل على الإطلاق، ويكفي 4.7 أشهر كمخزون استراتيجي، متابعا أن هذه هى السعة القصوى التي من الممكن الوصول لها في تخزين الزيوت في مصر, وهذا معدل لم أراه من قبل، فضلا عن وجود احتياطي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، مردفا: "لو العالم كله قفل عندنا مخزون من القمح والعيش متوفر والمكرونة وكل المكونات المشتقة من الدقيق.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الصناعات الغذائية بمصر من أكثر الصناعات المتقدمة، والدولة تصدر صناعات غذائية للخارج، بما يزيد على 5.4 مليار دولار لدول أوروبا وأفريقيا.

وأكد وزير التموين، أنه مهما حدث فى أزمة كورونا فإن الغذاء والدواء آمنان، والاحتياط الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة 4 أشهر، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن نقص السلع من الأسواق من خلال تليفون رقم 19588.
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