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سيارات

شاهد.. رولز رويس كولينان تتحول إلى شبح مرعب بعد تعديلات Spofec .. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة Spofec الخاصة بتعديلات السيارات الفارهة عن الانتهاء من تعديلاتها على  السيارة رولز رويس كولينان ، بوضعها تعديلات مثيرة في جسد السيارة مع تحسين للأداء .

جاءت الشركة بتصميم جديد لمقدمة الـ SUV الفاخرة مع فتحات تهوية كبيرة مستطيلة، و تم إضافة جناحين في الخلف مع مشتت هواء بارز، و جنوط 24 إنش.

كما تم رفع قوة المحرك V12 إلى 685 حصانا وعزم الدوران إلى 1,010 نيوتن.متر بعد أن كان بقوة 570 حصان و850 نيوتن.متر للفئة القياسية، وتتسارع إلى 100 كم/س في 4.9 ثانية وسرعتها القصوى هي 250 كم/س ، ليعطى بذلك تحسن كبير فى اداء السيارة الفاخرة .

وقدمة شركة SPOFEC لتعديل السيارات خدمة للتحكم في صوت العادم وتحديد درجته وقوته حسب رغبة مالك السيارة.

الجدير بالذكر ان شركةSPOFEC  هى فرع تعديل منضم إلى مجموعة نوفيتك الإيطالية الشهيرة المتخصصة بتعديل سيارات فيراري ولمبرجيني ومازيراتي .

شاهد.. رولز رويس كولينان تتحول إلى شبح مرعب بعد تعديلات Spofec .. صور
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