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أخبار العالم

حصيلة المتعافين 22 شخصا.. شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:33 ص
وزارة الصحة الكويتية
وزارة الصحة الكويتية
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قسم الخارجي
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الأربع من الفيروس وجميعهم مواطنون كويتيون.



وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأعلنت السلطات الكويتية، أمس الخميس، تمديد تعطيل الدراسة لمدة 4 أشهر.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، الدكتور عبدالله السند، الخميس، تسجیل ست حالات جدیدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفیروس كورونا المستجد (كوفید )19 في الكویت خلال الـ 24 ساعة السابقة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148 حالة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي ال19 لوزارة الصحة إن الحالات الست الجدیدة المسجلة هي أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم كویتیون وحالتان مخالطتان مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة إحداهما لمواطن كویتي والثانیة لسیدة مقیمة من الجنسیة الفلبینیة.
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