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رياضة

وسط غياب الجمهور.. شعلة الأولمبياد تصل اليابان استعدادا لمسيرتها المحلية

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:44 ص
اليابان
اليابان
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عبدالله هشام

وصلت شعلة الأولمبياد إلى اليابان صباح اليوم الجمعة بالتحديد في منطقة الساحل الشمالي الغربي الذي دمرته موجات تسونامي عام 2011، وسيقام حفل الاستقبال بدون حضور جماهيري خوفا من تفشي فيروس كورونا  .


وتسلم ناوكو ايموتو ممثل أولمبياد طوكيو الشعلة الأولمبية أمس الخميس في مراسم مختصرة بالعاصمة اليونانية أثينا وسط غياب كبير من جانب الجماهير عن استاد باناثينايك الذي استضاف أول حدث للألعاب الأولمبية في العصر الحديث عام 1896 م .


وتعتزم اليابان تنظيم بطولة الأولمبياد 2020 خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس وسط انتشار فيروس كورونا عالميا وتبدأ الشعلة مسيرتها المحلية يوم 26 مارس .


وأكد اللجنة الاولمبية الدولية إقامة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بموعدها ولا يوجد نية لتأجيل فعالياتها الفترة المقبلة وأعلنت انها ستجرى بعض التغييرات علي البطولات المؤهلة لها وتلتزم بإقامة طوكيو 2020 في موعدها .

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