حياة شعبنا أهم من ملايينك.. رئيس صربيا يهدد مهاجم ريال مدريد بالسجن

هدد ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا، لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد بالسجن، بسبب اختراقه للعزل الصحي، في مدريد، وسفره إلى صربيا.

وكان ريال مدريد، أعلن الأسبوع الماضي، خضوع جميع لاعبيه للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بعد إصابة تويي ثومبكينس، لاعب فريق السلة، بفيروس كورونا.





وقال ألكسندر فوتشيتش في تصريحات نقلتها " ماركا" الإسبانية: "أعتقد أن يوفيتش نادم على اختراقه العزل الصحي، لكن لا بد أن يدرك أن حياة الشعب أهم من ملايينه".





وتابع: "إذا غادرت منزلك سيتم اعتقالك على الفور".





وتصل عقوبة اختراق الحجر الصحي في صربيا إلى السجن 12 عامًا.





يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا "الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني - الألماني - الفرنسي".