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محافظات

فى زمن كورونا.. 10 نصائح عليك معرفتها قبل التوجه لصلاة الجمعة

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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احمد صالح
قال الشيخ خميس حمدى مديرية أوقاف شمال سيناء إن المساجد مازالت مفتوحة، وتستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة،وأعطى ١٠ نصائح لإتمام الصلاة : 

.. لا يخرج موضوع الخطبة عن الأسباب التي تدفع البلاء دينيا وعلميا وطبيا
..لا تصقل على الناس بتطويل الخطبة فتكون سببا في نقل عدوى يعني تكون الخطبة من 10 إلى 15 دقيقة ولا تزيد بأي حال.
.. على رواد المساجد الأخذ بأسباب السلامة ، وذلك بترك مسافة بينك وبين من يجلس بجوارك ولو يسيرة ، ولا تتأخر فتجد هذه المسافة فتجلس فيها.


..توضأ في بيتك لأن أماكن الوضوء في المساجد ستغلق حفاظا على سلامتك.
.. أحضر معك سجادة صلاة خاصة من بيتك هو الأفضل .

..البس كمامة وقفازا إن أمكن .. وإن لم تفعل فلا تسخر ممن يفعل ذلك .
..لا تُقَبِّل أحدا ولا تعانقه وأن استطعت أن لا تصافحه فلتفعل.. يكفيك السلام باللسان مع الإشارة باليد.

..عُد الى بيتك فور انتهاء الصلاة ولا تجلس كثيرا في المسجد ولا في الشارع "وليسعك بيتك" .

.. لو فرض وتعطلت المساجد عن الصلاة فلا تفتعل فتنة بين الناس والتزم بما يقال لك .

..ساعة الاجابة في يوم الجمعة اجعل دعاءك فيها لرفع البلاء عن بلادنا.
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