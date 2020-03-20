وزير النقل: تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بتكلفة 37 مليار جنيه

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، دخول برجي طوخ وسندنهور الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تالس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL وبطول 208 كم ، ويتكون المشروع من (١٩ برج رئيسي و ١٤ برج ثانوي و 80 مزلقان ).





وأشار الوزير إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تبلغ 74% و تم حتى الآن دخول ٧ برج رئيسي( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – ابوحمص – طوخ – سندنهور ) و3 برج ثانوي و34 مزلقان الخدمة وسيتم إدخال برج كفر الدوار الخدمة آخر الشهر الحالي لافتا إلى أن برج طوخ يتحكم في عدد 39 سيمافور ضوئي و2 مزلقان تعمل أوتوماتيكيًا و24 موتور تحويلة، ويتحكم برج سندنهور في 26 سيمافور ضوئي و2 مزلقان تعمل اوتوماتيكيا و20 موتور تحويلة.



