AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير النقل: تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بتكلفة 37 مليار جنيه

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:39 ص
وزير النقل الفريق
وزير النقل الفريق كامل الوزير
Advertisements
احمد ابو شوشة
أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، دخول برجي طوخ وسندنهور الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تالس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة  4 SILL وبطول 208 كم ، ويتكون المشروع من (١٩ برج رئيسي و ١٤ برج ثانوي و 80 مزلقان ). 

وأشار الوزير إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تبلغ  74% و تم حتى الآن دخول ٧ برج رئيسي( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – ابوحمص – طوخ – سندنهور )  و3 برج ثانوي و34 مزلقان الخدمة  وسيتم إدخال برج كفر الدوار الخدمة آخر الشهر الحالي  لافتا إلى أن برج طوخ يتحكم في عدد 39 سيمافور ضوئي و2 مزلقان تعمل أوتوماتيكيًا و24 موتور تحويلة، ويتحكم برج سندنهور في 26 سيمافور ضوئي و2 مزلقان تعمل اوتوماتيكيا و20 موتور تحويلة. 

وأوضح وزير النقل أن تحديث  نظم اشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات  في اليوم،وتحقيق أعلى معدلات  السلامة والامان مضيفا أن تحديث والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفًا أنه جار ومخطط تنفيذ  مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير مزلقانات ومحطات السكة الحديد.. صور

وكيل نقل النواب يطالب بتوقيع عقوبات على من يقوم بإعادة فتح معابر السكة الحديد

وزير النقل يبحث مع رئيس تاليس العالمية مشروعات تطوير نظم إشارات السكة الحديد

ترشيحاتنا

كنت أنتظر فرصة.. نادر السيد يكشف سر ندمه على الانتقال إلى النادي الأهلي

شيرين رضا تكشف حالتها الصحية.. أصداء فيروس كورونا تطال النجوم وعادل إمام فى القائمة

اقتياد فاشينستا شهيرة وأختها إلى الحجر الصحي في الكويت

القبض على شخصين اقتحما مطار برشلونة بسيارة

تهديد من بيراميدز للموافقة على الرحيل للزمالك.. قفشة يكشف مفاجآت في كواليس انضمامه للأهلي

دولتان عربيتان.. الصحة العالمية تتوقع انفجارا مخيفا في أعداد المصابين بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الإجراءات الصارمة بشركة جيلى لمحاربة فيروس كورونا.. صور

بفستان جلد.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة غير تقليدية.. شاهد ميساء مغربي في أحدث ظهور لها