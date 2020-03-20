بسبب تخزين الكحوليات لبيعها في السوق السوداء.. محاضر للمتلاعبين بأسعار المواد المطهرة

قام د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية بجولة مفاجئة، بمدينة المحلة الكبري قام خلالها بالتفتيش على عدد من الصيدليات بمنطقة منشية البكري ووسط البلد ، مصطحبا لجنة من تفتيش إدارة الصيادلة ومباحث التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات ، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الكحول والمعقمات والكمامات ومساحيق النظافة المخزنة وعدم طرحها للبيع للمواطنين بهدف استغلال الأژمة وبيعها فى السوق السوداء.