تدابير جديدة محتملة لمواجهة فيروس كورونا.. البرلمان يكشف عن توقيت صدورها

ناشد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أبناء شعب مصر، كل في موقعه، بالبقاء في المنازل، وعدم التحرك أو الخروج منها إلا للضرورة منعا لانتشار فيروس كورونا .

جاء ذلك في إطار بيانه الصادر اليوم الجمعة، لدعم الخطوات والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في سبيل الوقاية واحتواء انتشار فيروس كرونا المستجد.





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قرارات حاسمة من التموين لمواجهة فيروس كورونا المستجد





كما ناشد المجلس المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، وتطبيق تلك الإرشادات، إذ أن درجة استجابة المواطنين بالبقاء في المنازل ستساهم في منع انتشار الفيروس والحد منه.

ولفت المجلس إلى أنه قد يتم تجنب اتخاذ أي تدابير إضافية محتمل اتخاذها لمواجهة هذا المرض واحتوائه، وبالتالي فإن سلوك المواطنين في الأيام المقبلة هو الذي سيحدد الاجابة على هذه التساؤلات.

يشار إلى أن أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، وفق توجيهات رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال، كانت سباقة في تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة بصفة عامة ومجلس النواب بصفة خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة العاملين، اتخذ مجلس النواب بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، و أن تمنح اجازات مدفوعة الاجر للسيدات الحوامل و الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة ومن تقمن برعاية ذوي الاعاقة، كذلك العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الثلاثاء 17 من مارس 2020 .