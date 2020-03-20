2020 بدون كرة قدم.. عالم فيروسات يحذر من استئناف البطولات

أعلن جوناس شميت تشاناسيت عالم الفيروسات بمعهد برنارد نخت، إن تعليق نشاط كرة القدم سيستمر طوال عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا .
وأضاف تشاناسيت في تصريحات لقناة إن دي آر : لا يجب التسرع واتخاذ قرار عودة نشاط كرة القدم في ظل الأزمة الحالية واتخاذ مثل هذا القرار سيجعل الوضع أكثر سوءا وخطر علي صحة اللاعبين.
وأكمل: أقل تقدير أن نصل إلى حل في أزمة فيروس كورونا العام المقبل والوضع في أوروبا سيئ للغاية وفعاليات كرة القدم يجب أن تكون اخر أولويات عودة الحياة لطبيعتها.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أوقف جميع نشاطات كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا بجانب تأجيل بطولة يورو 2020 لمدة عام كامل