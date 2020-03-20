بالسجادة والكمامة.. كورونا يدفع الأسايطة لأداء صلاة الجمعة خارج المساجد

شهدت مساجد محافظة أسيوط اليوم إقبالا ضعيفا من المصلين لأداء صلاة ظهر الجمعة بينما فضل الكثير من المصلين سماع الخطبة وأداء الصلاة في الساحات أمام المساجد.

حيث شهدت الساحات أمام مساجد عمر مكرم وناصر والمسجد الأموي الكبير وعياده بمنطقة سيد والمسجد الكبير بالوليدية والحي القيوم بالأربعين قيام عدد كبير من المصلين بالصلاة في الساحات خارج المساجد ، بينما حرص عدد من المصلين على اصطحاب سجادة صلاة خاصة لأداء الصلاة عليها بينما ارتدى عدد كبير الكمامات كاجراءا احترازيا للوقاية من فيروس كورونا .

بينما حرص خطباء الجمعة بمختلف المساجد على إلا تزيد خطبة الجمعة عن 15 دقيقة مختتمين خطبتهم بدعاء اللهم ارفع عن عبادك البلاء

وكانت مديرية الأوقاف بأسيوط قامت بتعقيم وتطهير مختلف مساجد المحافظة كإجراء وقائيا للوقاية من فيروس كورونا ، وشدد وكيل وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بعدم زيادة وقت خطبة الجمعة عن 15 دقيقة حرصا على سلامة المصلين.