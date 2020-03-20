تحدى الخير.. وائل جمعة يتكفل بـ 40 أسرة محتاجة لمدة شهر

نشر اللاعب المعتزل وائل جمعة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو له يعلن فيه عن قبوله تحدى الخير والتكفل بـ 40 أسرة لمدة شهر

فى ظل أزمة كورونا.

وأضاف وائل جمعة خلال الفيديو اتحدي عصام الحضري وأحمد حسن وأحمد حسام ميدو وعماد متعب لمساعدة الناس للمرور من الظروف الحالية بأمان .

تحدى الخير





واتحد الكثير من المشاهير وشاركوا بالمبادرة ومنهم منى زكى شيكو وأحمد السعدنى وأحمد فهمى وأحمد داوود وأحمد فتحى ومحمود تريزيجيه وسعد سمير ووليد أزارو وأمير طعيمه و عمرو يوسف وأحمد الشناوى وعمر جابر و وليد سليمان وطارق حامد وشيكابالا ومحمد رمضان.





وجاء ذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره أمس بإغلاق المقاهى والمطاعم من الساعة السابعة مساءًا حتى السادسة صباحًا ،على أن تقوم رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق .









مبادرة لعدد من الفنانين ولاعبى كرة القدم لمساعدة الأسر المرغمة على التزام المنزل وهى أسر تعيش باليومية ولا تستطيع العيش بدون العمل يوميًا نتيجة إجراءات مواجهة فيروس كورونا.