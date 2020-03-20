AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول ولاية ألمانية تعلن فرض الحجر على سكانها بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:10 م
أول ولاية ألمانية
أول ولاية ألمانية تعلن فرض الحجر على سكانها بسبب كورونا
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت ولاية بافاريا الألمانية، فرض العزل الصحي على سكانها، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، تعد بافاريا أول ولاية ألمانية تفرض العزل على خلفية تفشي كورونا المستجد.

وحسبما ذكر موقع "دوتيشه فيله" الألماني، أعلنت حكومة ولاية بافاريا تقييد خروج السكان عقب ارتفاع "دراماتيكي" في عدد الإصابات بكورونا

وكانت ألمانيا سجلت 3 آلاف إصابة و16 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد.

وسجلت ألمانيا أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا ولم تشهد سوى 44 حالة وفاة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدت الأربعاء الماضي، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، وصفت ميركل، في خطاب تليفزيوني، فيروس كورونا بأنه أكبر تحد تواجهه ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن الأمر خطير.

وحثت جميع المواطنين، على عدم الانجرار وراء الشائعات وعدم الهرولة لشراء الأغذية، وذلك وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقالت "الأمر خطير.. فلنأخذه بجدية.. منذ الوحدة الألمانية في الواقع منذ الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك أي تحد لبلدنا كان فيه العمل التضامني بالغ الأهمية مثلما هو الآن".

وأضافت المستشارة الألمانية: "نستطيع، وسوف نقوم بكل ما يلزم من أجل مساعدة شركاتنا وعاملينا خلال هذا الاختبار الصعب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألمانيا تعلن إغلاق المدارس بسبب تفشي كورونا

ألمانيا تعلق استقبال اللاجئين بسبب تفشي كورونا

للحد من انتشار كورونا.. قرارات عاجلة لـ الحكومة الألمانية

ميركل: كورونا أسوأ أزمة تواجهها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية

ميركل لـ الألمان: لا تنجروا وراء الشائعات ولا تهرولوا لشراء الأغذية ..شاهد

أنجيلا ميركل: "أرجوكم .. كورونا أمر خطير فلنأخذه بجدية"

ترشيحاتنا

حياة شعبنا أهم من ملايينك.. رئيس صربيا يهدد مهاجم ريال مدريد بالسجن

بعد السيطرة على كورونا.. شوارع اليابان تعود إلى الحياة بـ فك الحظر

لو هتصلى الجمعة بالمنزل.. إلتزم بهذه الأمور

بعد فيديوهات كورونا ..ماذا يحدث داخل مستشفى دمياط العام ؟

لو خايف من كورونا مش لازم تروح المسجد.. شروط إقامة صلاة الجمعة بالمنزل

من دولة فقيرة لأسرع الاقتصاديات نموا.. تعرف على قصة نجاح بوتسوانا الإفريقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم

بمكياج صاخب وفستان ملفت.. منة عرفة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

هل ارتداء القفازات يحمى من الإصابة بفيروس كورونا؟