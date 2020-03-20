أول ولاية ألمانية تعلن فرض الحجر على سكانها بسبب كورونا

أعلنت ولاية بافاريا الألمانية، فرض العزل الصحي على سكانها، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، تعد بافاريا أول ولاية ألمانية تفرض العزل على خلفية تفشي كورونا المستجد.





وحسبما ذكر موقع "دوتيشه فيله" الألماني، أعلنت حكومة ولاية بافاريا تقييد خروج السكان عقب ارتفاع "دراماتيكي" في عدد الإصابات بكورونا





وكانت ألمانيا سجلت 3 آلاف إصابة و16 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد.





وسجلت ألمانيا أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا ولم تشهد سوى 44 حالة وفاة.





وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدت الأربعاء الماضي، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، وصفت ميركل، في خطاب تليفزيوني، فيروس كورونا بأنه أكبر تحد تواجهه ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن الأمر خطير.





وحثت جميع المواطنين، على عدم الانجرار وراء الشائعات وعدم الهرولة لشراء الأغذية، وذلك وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت "الأمر خطير.. فلنأخذه بجدية.. منذ الوحدة الألمانية في الواقع منذ الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك أي تحد لبلدنا كان فيه العمل التضامني بالغ الأهمية مثلما هو الآن".





وأضافت المستشارة الألمانية: "نستطيع، وسوف نقوم بكل ما يلزم من أجل مساعدة شركاتنا وعاملينا خلال هذا الاختبار الصعب".