صلاة الجمعة.. وزير الأوقاف يخطب من ماسبيرو ويبكي أثناء الدعاء برفع البلاء .. قياس درجة حرارة المصلين عند دخول المسجد.. فيديو

خطبة الجمعة من مسجد ماسبيرو

وزير الأوقاف يبكي داعيا برفع الوباء عن البلاد

جمعة: علينا أن نعود إلى الله وقت المحن وإياكم واستغلال الأزمات

من أسباب رفع البلاء طاعة ولي الأمر وتنفيذ توجيهات المختصين

قياس درجات الحرارة لجميع المصلين قبل أداء صلاة الجمعة





ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من مسجد ماسبيرو بعنوان: "الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء وطاعة ولي الأمر".





ودخل وزير الأوقاف، في نوبة من البكاء الشديد، خلال تضرعه بالدعاء إلى المولى عزوجل لرفع البلاء والوباء عن البلاد قائلا "اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا".





وشهد مسجد ماسبيرو، في صلاة الجمعة اليوم، قياس درجات الحرارة لجميع المصلين قبل أداء صلاة الجمعة تجنبا من انتشار فيروس كورونا.





وأكد وزير الأوقاف على ضرورة الأخذ بالأسباب في الوقاية من الأمراض وخاصة وقت انتشار الوباء.





أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن رفع البلاء عن الناس له أسباب ظاهرة يعلمها الناس وأسباب باطنة يعلمها أهل الإخلاص والإيمان لأن الله يقول لنبيه "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".





وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بمسجد ماسبيرو، بعنوان الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء"، أن الأسباب الظاهرة لرفع البلاء، تكمن في الأخذ بالأسباب ومنها طاعة ولي الأمر في إدارة الأزمة أو الكارثة التي تحل بالبلاد.





وأشار إلى أن الإلتزام بتوجيهات الجهات الرسمية في البلاد وبخاصة الطبية وما يصدر عنها من تعليمات هو واجب شرعي ووطني وإنساني.





وأوضح، أن الإنسان إذا أصابه مرض فهو من نفسه يتوجه فورا للجهات المختصة وهى المستشفى، فهو من نفسه مقتنع أن يأخذ بتوجيهات الجهات الرسمية وعليها أن يفعل ذلك وقت المرض ووقت الصحة، فالوقاية خير من العلاج.





وشدد على ضرورة غسل اليدين بصورة مستمرة للوقاية من المرض، منوها أن الإنسان الذي يحرص على الصلاة يغسل يديه على الأقل ثلاثين مرة في اليوم من خلال الوضوء لكل صلاة.



