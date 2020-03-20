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رياضة

الهلال السعودي يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع خليفة جوميز

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:40 م
جوميز
جوميز
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم الجمعة، أن نادي الهلال بدأ مفاوضاته للتعاقد مع مهاجم جديد ليكون خليفة الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم الفريق الحالي، في الموسم القادم.

وذكرت بعض التقارير أن جوميز حسم موقفه بالرحيل عن الهلال السعودي في نهاية هذا الموسم، والعودة لناديه السابق جالاتا سراي التركي الموسم القادم.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلي أن نادي الهلال السعودي جهز إمكانياته المالية، لإتمام التعاقد مع التوجولي لابا كودجو لاعب نادي العين الإماراتي بعد تفوقه اللافت للنظر هذا الموسم.

يذكر أن لابا سبق له اللعب لصفوف نهضة بركان المغربي ، وقاده للتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل الخسارة أمام الزمالك والذي توج باللقب.
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