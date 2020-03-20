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أصل الحكاية

لإعادة الراغبين.. عودة الطيران بين الإمارات وروسيا

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:33 م
طيران الاتحاد
طيران الاتحاد
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محمود نوفل
حصلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، على موافقة من هيئة الطيران المدني في روسيا، بموجبها ستقوم بتشغيل الناقلة 5 رحلات خاصة بين أبوظبي وموسكو ابتداءً من يوم السبت 21 مارس وحتى يوم الأربعاء 24 مارس.

وتساعد الرحلات في إعادة المواطنين الروس والإماراتيين إلى أوطانهم، وستنقل مسافرين من جنسيات أخرى عبر أبوظبي، إلى بلدانهم الأصلية وذلك في أعقاب التعليق للرحلات بين العاصمتين وفرض قيود السفر المؤقتة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 الجديد.

وتشغل هذه الرحلات على متن طائرة بوينج 787-9 عريضة البدن وطائرة إيرباص 321.A

وسيسمح للمواطنين الروس فقط بصعود الطائرة المشغلة على خط أبوظبي-موسكو، في حين سيتمكن المسافرون من مختلف الجنسيات بصعود رحلة موسكو – أبوظبي، شريطة توافر رحلات ربط وعدم وجود قيود سفر تعيق من وصولهم إلى وجهاتهم النهائية.

ويسمح فقط بدخول المواطنين الإماراتيين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في مطار أبوظبي الدولي.

تغادر الرحلة 65EY من أبوظبي في تمام الساعة 2.15 صباحًا لكل من الرحلتين الخاصتين، وتصل إلى موسكو في تمام الساعة 6.55 صباحًا. ومن المقرر أن تُقلع رحلة العودة من موسكو الساعة 1.35 صباحًا وتصل إلى أبوظبي الساعة 5.55 صباحًا.
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