يوسف فرج مطرب ذا فويس كيدز: بدأت الغناء في سن الثالثة.. فيديو

قال الطفل يوسف فرج، الذي شارك في مسابقة ذا فويس كيدز لاكتشاف المواهب الغنائية إنه بدأ الغناء وهو في سن الثالثة، وأول أغنية غناها كانت للمطرب تامر حسني.





وأشار خلال لقائه ببرنامج «فنجان قهوة»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، إلى أنه اتجه إلى الغناء والمشاركة في برنامج ذا فويس كيدز بعد تشجيع والديه.





وقالت منى سيد والدته، إنها تعمل في هيئة قصور الثقافة، واكتشفت موهبة نجلها وعرضته على المطرب أحمد إبراهيم الذي ساعده على تقديم إحدى الحفلات وحصل على اعجاب الجميع.





وأضافت أن نجلها حصل على درع هيئة قصور الثقافة ومكافأة مالية بسبب أدائه المتميز في الحفلات.