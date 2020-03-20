AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يوسف فرج مطرب ذا فويس كيدز: بدأت الغناء في سن الثالثة.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:22 م
يوسف فرج
يوسف فرج
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الطفل يوسف فرج، الذي شارك في مسابقة ذا فويس كيدز لاكتشاف المواهب الغنائية إنه بدأ الغناء وهو في سن الثالثة، وأول أغنية غناها كانت للمطرب تامر حسني. 

وأشار خلال لقائه ببرنامج «فنجان قهوة»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، إلى أنه اتجه إلى الغناء والمشاركة في برنامج ذا فويس كيدز بعد تشجيع والديه.

وقالت منى سيد والدته، إنها تعمل في هيئة قصور الثقافة، واكتشفت موهبة نجلها وعرضته على المطرب أحمد إبراهيم الذي ساعده على تقديم إحدى الحفلات وحصل على اعجاب الجميع.

وأضافت أن نجلها حصل على درع هيئة قصور الثقافة ومكافأة مالية بسبب أدائه المتميز في الحفلات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غالية بن علي: لم أجد نفسي إلا في أم الدنيا.. فيديو

نانسي عجرم ترقص على أغنية حسين الجسمي في كواليس ذا فويس كيدز.. فيديو

أخبار الفن | عمر كمال يهاجم المتحدث بأسم الجيش الاسرائيلي ..وهجوم ناري على ذا فويس كيدز بعد فوز السوري محمد اسلام

حماقى لـ متسابقة The voice kids: نفسي أشوف بنتي زيك

شاهد.. رسالة نانسي عجرم لـ الفائز بأحلى صوت في ذا فويس كيدز

العسيري يحكي تاريخ أغنيات رمضان في «لولي ومرجان»

ترشيحاتنا

للوقاية من أمرض القلب .. إليك 8 طرق طبيعية

تريزيجيه رايح جاي.. الدولي المصري يقترب من العودة لتركيا بعد ضغط النني

اِعرف طبيعة العلاقة بين الحيوانات الأليفة وكورونا

الأسوأ لم يأت بعد.. هل يهدد فيروس كورنا الحياة فى أفريقيا

بعد تغلبه على السرطان .. شاب ثلاثيني يلقى مصرعه بسبب فيروس كورونا

مصاب بفيروس كورونا.. كاتبة صحفية: حالة ابني الصحية خطيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 آلاف جنيه إسترليني في ساعتين.. شاب يستغل أزمة كورونا لتحقيق أرباح طائلة

أسعار مرسيدس mercedes اليوم في مصر .. صور

نتائج عكسية.. أضرار تناول القهوة بعد 6 مساء