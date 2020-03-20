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رياضة

المصري يلغي العودة للتدريبات ويمد فترة الراحة السلبية

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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نور عادل - محمد الغزاوي
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي بقيادة طارق العشري، مد فترة راحة اللاعبين أسبوعا جديدا حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بسبب تعليق النشاط الرياضي في مصر.

واستقر طارق العشري على أن يعود لاعبو المصري البورسعيدي إلى التدريبات اليوم كما كان مقررا، ومد فترة الراحة من جديد، وذلك وسط ضبابية المشهد الخاص بالدوري الممتاز.

وأبلغ عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بالمصري البورسعيدي كافة اللاعبين بهذا القرار وحثهم على التزام منازلهم وعدم التوجه إلى الشارع.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق كافة الأنشطة الرياضية والشبابية بكافة أنواعها وفي جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية في ما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجاري إعدادها لاولمبياد طوكيو 2020.

وأكد بيان الوزارة على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم كافة منشآتها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسري تلك الإجراءات على كافة القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابي والرياضي ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد اعلن تعليق جميع الأنشطة الرياضية لمدة 15 يوما كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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