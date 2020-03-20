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أخبار العالم

70 حالة جديدة.. خريطة انتشار كورونا بالسعودية

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:55 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
سجلت المملكة العربية السعودية إصابات جديدة بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، عن رصد وتسجيل (70) حالة إصابة بالفيروس المستجد.


وقالت الوزارة، إن من بين الإصابات الجديدة (11) حالة قادمة من دول؛ المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا.


هذا وتم عزل الحالات الـ(11) مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.

وأضافت أن هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض.

كما أشارت الوزارة إلى أن بقية الحالات وهي (58) حالة؛ هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية.

49 حالة في الرياض

وأوضحت أن الحالات الـ(70) منها (49) حالة في مدينة الرياض، و(11) حالة في مدينة جدة، وحالتان اثنتان في مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى (344) حالة، كان قد تعافى منها 8 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.

البعد عن التجمعات


هذا وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

يذكر أن السعودية أعلنت في وقت سابق الجمعة، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من يوم السبت.
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