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تعليم

دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:35 م
بنك المعرفة المصري
بنك المعرفة المصري
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ياســـمين بدوي
بنك المعرفة المصري .. واحد من أهم الوسائل التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم أمام طلاب المدارس المصرية، لتسهيل عملية التعلم عن بعد بالتزامن مع قرار تعليق الدراسة تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد .




وحرصا من موقع صدى البلد على خدمة طلاب المدارس ، يقدم الموقع بالصور دليلا كاملا لاستخدام نظام بنك المعرفة المصري لإدارة التعلم.


يشمل هذا الدليل المصور ، شرحا وافيا لخطوات تسجيل الدخول على بنك المعرفة المصري، وطريقة الاستفادة من نظام ادارة التعلم الموجودة داخل بنك المعرفة المصري، وطرق البحث، والوصول إلى المكتبة الرقمية والاستفادة من محتواها، وتصفح مختلف المصادر والناشرين المتاحين في بنك المعرفة المصري.

وكانت قد أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منصة إلكترونية تسمى نظام إدارة التعلم وذلك على موقع بنك المعرفة المصري ، سعيا لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع قادر على الابداع والتفكير والتعلم .

وتهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري ، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل ، وذلك بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا الريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم ، حيث أعدت شركة بريتانيكا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية و مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية محتوى رقمي للمواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والاحياء باللغتين العربية والانجليزية ، ويشمل هذا المحتوى نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو توضح الموضوعات المقررة على الطلاب في هذه المواد والمفاهيم الخاصة بها ، بالاضافة إلى إتاحة أسئلة واختبارات تساعد على تقييم فهم الطلاب للموضوع ومدى تحقق نواتج التعلم لكل درس .
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور
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