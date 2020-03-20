دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد .. صور

وكانت قد أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منصة إلكترونية تسمى نظام إدارة التعلم وذلك على موقع بنك المعرفة المصري ، سعيا لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع قادر على الابداع والتفكير والتعلم .



