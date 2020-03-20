منصة edmodo تطلب 4 طلبات من أولياء أمور طلاب المدارس في مصر

وجهت منصة edmodo التي ستختص بالتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة ، مجموعة من الطلبات الموجهة لـ أولياء امور طلاب المدارس في مصر.
وقالت منصة edmodo في رسالتها التي تم نشرها على الصفحة الرئيسية في المنصة :
- تابع الفصل
- ادعم التعلّم في المنزل
- شاهد أنشطة الفصل و التقييمات
- ساعد الطلاب على البقاء في المسار الصحيح
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تم توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على الرابط التالي https://edmodo.org
وقال وزير التربية والتعليم : من خلال هذه المنصة ، سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة.
وأضاف وزير التربية والتعليم : سيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم على هذه المنصة رفع كل الحصص الخاصة بجميع الفصول الموجودة في المدرسة ، ويمكن دعوة اولياء الامور لأن يراقبوا الفصل ان ارادوا
وقال وزير التربية والتعليم : هذه المنصة سهلة الاستخدام ، سيكون فيها الواجبات و الامتحانات والتصويت على اي موضوع ، كما سيتاح عليها امكانية التواصل بين الطلاب والمعلمين والطلاب و زملاءهم تماما مثل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المعلم سيتولى عملية ادارة الحوار على هذه المنصة ، وسيضع المعلم للطلاب ملفات تعليمية يقوم بتحميلها سواء كانت هذه الملفات عبارة عن كلام مكتوب او فيديو وسيترك الامر لابداع المعلم في هذه الحالة.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه يمكن للمعلمين إدارة هذه المنصة من المنزل او من المدرسة ، وستكون الوزارة رقيبة على ما يحدث على هذه المنصة و سترسل رسائل للطلاب والمعلمين.
وقال وزير التربية والتعليم ، أن هذه المنصة ستجمع شمل مجتمع التربية والتعليم كله (طلبة و اولياء امور ومعلمين) في مكان واحد وهذا يحدث لأول مرة "كل واحد هايلاقي المعلم بتاعه وهايلاقي زمايله وهايعمل معاهم مشاريع تعليمية ناجحة ".