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تعليم

منصة edmodo تطلب 4 طلبات من أولياء أمور طلاب المدارس في مصر

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:47 م
منصة edmodo
منصة edmodo
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ياســـمين بدوي
وجهت منصة edmodo التي ستختص بالتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة ، مجموعة من الطلبات الموجهة لـ أولياء امور طلاب المدارس في مصر.


وقالت منصة edmodo  في رسالتها التي تم نشرها على الصفحة الرئيسية في المنصة : 

- تابع الفصل 
- ادعم التعلّم في المنزل
-  شاهد أنشطة الفصل و التقييمات 
- ساعد الطلاب على البقاء في المسار الصحيح

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تم توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على الرابط التالي https://edmodo.org

وقال وزير التربية والتعليم : من خلال هذه المنصة ، سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : سيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم على هذه المنصة رفع كل الحصص الخاصة بجميع الفصول الموجودة في المدرسة ، ويمكن دعوة اولياء الامور لأن يراقبوا الفصل ان ارادوا

وقال وزير التربية والتعليم : هذه المنصة سهلة الاستخدام ، سيكون فيها الواجبات و الامتحانات والتصويت على اي موضوع ، كما سيتاح عليها امكانية التواصل بين الطلاب والمعلمين والطلاب و زملاءهم تماما مثل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المعلم سيتولى عملية ادارة الحوار على هذه المنصة ، وسيضع المعلم للطلاب ملفات تعليمية يقوم بتحميلها سواء كانت هذه الملفات عبارة عن كلام مكتوب او فيديو وسيترك الامر لابداع المعلم في هذه الحالة.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه يمكن للمعلمين إدارة هذه المنصة من المنزل او من المدرسة ، وستكون الوزارة رقيبة على ما يحدث على هذه المنصة و سترسل رسائل للطلاب والمعلمين.

وقال وزير التربية والتعليم ، أن هذه المنصة ستجمع شمل مجتمع التربية والتعليم كله (طلبة و اولياء امور ومعلمين) في مكان واحد وهذا يحدث لأول مرة "كل واحد هايلاقي المعلم بتاعه وهايلاقي زمايله وهايعمل معاهم مشاريع تعليمية ناجحة ".
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