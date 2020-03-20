كريستيانو رونالدو يوجه 6 نصائح لتجنب فيروس كورونا





ونشر رونالدو صورة للنصائح الستة والتي جاءت كالآتي:





- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون، أو بالتطهير بالكحول الإيثيلي





- حافظ على مسافة بينك وبين غيرك على الأقل 1 متر





- تجنب ملامسة العينين، الأنف والفم





- مارس عملية التنفس بشكل نظيف





- إذا كانت لديك حمى أو كحة أو صعوبة في التنفس، اطلب المساعدة الطبية مبكرًا





- ابق على دراية بالأحداث، اتبع النصيحة من أخصاء الرعاية والصحة

وعلق رونالدو على الصورة:"أهلا يا رفاق، مجرد رسالة قصيرة وتذكير بالخطوات التي يجب أن تتبعوها لحماية أنفسكم والناس الذي تحبون.





يذكر أن نادي يوفنتوس قد سجل حالتي إصابة بفيروس كورونا للاعبيه دانيلي روجاني وبليز ماتويدي.

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، 6 نصائح لجميع متابعيه، وذلك لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".