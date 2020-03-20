AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الليلة.. الإمارات تعلق دخول مواطني مجلس التعاون بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:35 م
الإمارات تعلق دخول
الإمارات تعلق دخول مواطني الخليج حتى اعتماد الفحص المسبق
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت الإمارات تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها حتى اعتماد آلية الفحص المسبق ابتداء من بعد منتصف ليل اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها قررت "تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة ابتداءً من بعد منتصف ليل اليوم وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 "  .

كانت الإمارات قررت منع سفر مواطنيها إلى الخارج مؤقتا وحتى إشعار آخر وذلك في ظل جهود محاربة تفشي فيروس كورونا

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك مليون ونصف مختبر حول العالم لفحص إصابات فيروس كورونا.

ودعا مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضية لتقوية المناعة، وذلك ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

من جانبها قدرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم قد تخطى رقم 250 ألف مصاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس الصين فقط.. فيروس كورونا يعطل الحركة عالميا بعد توغله.. النمسا تعلق رحلات القطارات إلى إيطاليا.. الكويت تحظر سفن هذه الدول من دخول موانئها.. والإمارات وأفغانستان تمنعان السفر إلى إيران

فيروس كورونا يعطل الحياة.. إجراءات جديدة في دول الخليج.. تعرف عليها

بسبب كورونا.. السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة والمدينة

بسبب كورونا.. أبوظبي تؤجل المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية

صحة دول مجلس التعاون: شفاء 45 مصاب كورونا بدول الخليج

الإمارات تعلق جميع الأنشطة الرياضية بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بعد أن أعلن عنها وزير التعليم أمس.. منصة Edmodo توجه رسالة عاجلة للطلاب والمعلمين

4 أسباب وراء مطالبة الأهلي لـ حسام عاشور بالاعتزال

حقيقة إصابة هيفاء وهبي بفيروس كورونا

نتائج عكسية.. أضرار تناول القهوة بعد 6 مساء

السلطات الإسبانية ترفض تولي جاريدو تدريب الأهلي

بعد تصدر هاشتاج #الغاء_الترم_الثانى_للجامعات .. تعرف علي موعد امتحانات جامعة عين شمس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا .. فورد ford تعلن خصم 40 ألف جنيه .. صور

ادعى إصابته بالمرض على فيسبوك .. القبض على أمريكي بسبب كورونا

أسعار السيارات الألمانية في مصر.. صور