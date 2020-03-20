الليلة.. الإمارات تعلق دخول مواطني مجلس التعاون بسبب كورونا

أعلنت الإمارات تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها حتى اعتماد آلية الفحص المسبق ابتداء من بعد منتصف ليل اليوم.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها قررت "تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة ابتداءً من بعد منتصف ليل اليوم وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 " .
كانت الإمارات قررت منع سفر مواطنيها إلى الخارج مؤقتا وحتى إشعار آخر وذلك في ظل جهود محاربة تفشي فيروس كورونا
وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك مليون ونصف مختبر حول العالم لفحص إصابات فيروس كورونا.
ودعا مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضية لتقوية المناعة، وذلك ضمن إجراءات مواجهة كورونا.
من جانبها قدرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم قد تخطى رقم 250 ألف مصاب.