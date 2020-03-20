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أخبار البلد

الصحة: وفاة 8 حالات بفيروس كورونا وإصابة 285 .. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:47 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
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محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-


الحالات الجديدة:- 29

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية إلى سلبية:- 60

الوفيات الجديدة:- 1

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 39

إجمالي الوفيات:- 8

إجمالي أعداد المصابين:- 285

 

 

 

 

 

 


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الصحة: وفاة 8 حالات بفيروس كورونا وإصابة 285 .. صور
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