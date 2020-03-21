AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم القنوت في الصلاة لرفع الوباء

السبت 21/مارس/2020 - 08:33 ص
حكم القنوت في الصلاة
حكم القنوت في الصلاة لرفع الوباء
Advertisements
محمود ضاحي
تلقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائل يقول " انتشر فيروس كورونا الذي اجتاح بعض مدن الصين وانتقل لدول أخرى، ومات بسببه الكثير من الأشخاص؛ من المسلمين وغيرهم: فما حكم القنوت في الصلاة لرفع هذا الفيروس الوبائي والشفاء منه، أو لدفعه وصرفه عن من لم يصل إليهم؟ وهل يشرع القنوت للبلاد التي وقع فيهم هذا الفيروس، أم أنه مشروع من عموم البلدان.

أجاب المفتي في فتوى له، أن يجوز شرعًا القنوت في الصلاة لصرف مرض الكورونا؛ لِكونه نازلةً من النوازل، ومصيبة من المصائب حلَّت بكثير من بلدان العالم، سواء كان القنوت لرفعه أو دفعه، وذلك من عموم المسلمين؛ الموبوئين بالكورونا وغيرهم، والدعاء بصرف المرض والوباء يكون عامًّا للمسلمين وغير المسلمين، في الصلاة وخارجَها.


 كما يجوز القنوت لذلك في جميع الصلوات المكتوبات؛ عملًا بقول بعض العلماء، أو الاقتصار عليه في صلاة الفجر خروجًا مِن خلاف مَن قصره عليها من الفقهاء.

حكم الصلاة في المسجد بسبب انتشار كورونا.. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء.

أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن هذا يتقيد بما يقيده الفقهاء بناء على المشرع واختيار الحاكم، والدولة قالت إننا سنمنع التجمعات ويجب علينا أن نلتزم بذلك، والدولة أصدرت حكما تشريعيا وأفتى بها المفتى وأفتى بها هيئة كبار العلماء وقالت نحن لا نصلى في المسجد حفاظا على حياة الإنسان، ففي هذه الحالة يجب أن نطيع أوامر العلماء والفقهاء.

وقال أمين الفتوى ، إنه في هذه الحالة نقدم ما يسمى بحفظ النفس على حفظ الدين، فالشرع أمر بالصلاة في المسجد وهى فرض كفاية على رأى بعض الفقهاء، وهو والمستقر عليه والمفتى به وهو رأى الجمهور، ولكن إذا حدث ما يعرض الإنسان للهلاك من والعدوى المرض ونحو ذلك ففي هذه الحالة نقول لا تذهب إلى المسجد حتى ينتهى هذا الوباء ونطيع المشرع لأنه لم يأمر بالمعصية وإنما أراد بذلك الحفاظ على الروح والنفس".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"إذا ماذا نفعل .. نصلى جماعة في المنزل كل منا يصلى بزوجته وأولاده".

ودعا الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لصلاة الحاجة مساء اليوم، الجمعة، على أن تصلى ركعتين، تقرأ في الركعة الأولى بعد قراءة الفاتحة سورة الكافرون، وبعد قراءة الفاتحة في الركعة الثانية تقرأ سورة الإخلاص.

وأضاف عبر الفيسبوك، أن دعاء صلاة الحاجة هو: «لا إله إلا اللهُ الحليمُ الكريمُ، سبحان اللهِ ربِّ العرشِ العظيمِ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، أسألُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ، وعزائمَ مَغْفِرَتِكَ، والغنيمةَ من كلِّ بِرٍّ، والسلامةَ من كلِّ إِثْمٍ، والفوزَ بالجنةِ، والنجاةَ من النارِ، لا تَدَعْ لي ذَنْبًا إلا غَفَرْتَهُ، ولا هَمًّا إلا فَرَّجْتَهُ، ولا حاجةً هي لك رِضًى إلا قَضَيْتَها يا أرحمَ الراحِمِينَ.. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة يا سيدنا محمد إني استشفع بك عند ربي في رفع الوباء والبلاء والسقم والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن».

وقال هاشم: "خذوا بالأسباب والله تعالى قال: {ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة}، مع الالتزام بالتعليمات الصحية".
يأتي ذلك في إطار التضرع إلى الله ودعوته لرفع البلاء والوباء المسمى بـ"فيروس كورونا"، والذي صنفته منظمة الصحة العالمي بالوباء العالمي، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يزال من الممكن السيطرة عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم قراءة الفاتحة للنبي..علي جمعة يرد.. فيديو

حكم من صلى العصر ثلاث ركعات ناسيا.. عالم أزهري يجيب

حكم القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا

ماذا يقرأ من أدرك آخر ركعة في الصلاة الرباعية ؟

حكم الصلاة في المسجد بسبب انتشار كورونا.. أمين الفتوى يجيب

حكم القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم.. فيديو

وزير سعودي يكشف دور الإخوان في أزمة كورونا

حسام داغر يوجه رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة .. شاهد

بسيلفى .. منى ممدوح تحتفل بعيد الأم برسالة لوالدتها المتوفية

بعد أيام من استغاثته بسبب نفاد القفازات الطبية.. وفاة طبيب إيطالي بفيروس كورونا

أخبار التوك شو.. الصحة للمصريين: بعد تسجيل 1000 حالة يخرج الوضع عن السيطرة.. التعليم: لم يعد للدروس مكان في مجتمعنا.. الوزراء: الحكومة اتخذت إجراءات كثيفة لمنع انتشار كورونا

AdvertisementS

4 اغتصبوها امام طفلتها.. أسماء ذهبت لتنظيف شقة فى القليوبية فوجدت حفلة جنس جماعى

خليك في بيتك وإحنا معاك.. أطباء البحيرة ينشرون أرقام هواتفهم في مبادرة ضد كورونا|خدمات

بعد تحذير الصحة من الوصول ل 1000حالة.. 20 نصيحة للوقاية من كورونا

ماتغلطوش غلطتي.. مصرية مصابة بكورونا تبكي وتحذر المواطنين من داخل الحجر الصحي.. شاهد

جسدي يحترق ويشبه النوبة القلبية.. أخطر ما قاله مصابو كورونا عن أعراضه.. فيديو

ليس الجهاز التنفسي فقط.. أعراض جديدة تشير لإصابتك بكورونا

كيف يكون 31 مارس يوما فارقا في تاريخ مرض كورونا بمصر؟.. فيديو

محمود العسيلي يحيي فرحا بفندق وسط المئات رغم حظر التجمعات.. فيديو

منها 4 مدن عربية.. تعرف على قائمة العواصم الأكثر حزنا في 2020

المحترفون في زمن الكورونا.. سر اختفاء محمد صلاح عن السوشيال ميديا

أخبار التوك شو.. الصحة للمصريين: بعد تسجيل 1000 حالة يخرج الوضع عن السيطرة.. التعليم: لم يعد للدروس مكان في مجتمعنا.. الوزراء: الحكومة اتخذت إجراءات كثيفة لمنع انتشار كورونا

حسام داغر يوجه رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

بدون مكياج وبالبيجامة.. سارة نخلة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

جسدي يحترق ويشبه النوبة القلبية.. أخطر ما قاله مصابو كورونا عن أعراضه.. فيديو