توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 21/3/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 21 مارس-اذار 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح ، على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك .





برج الحمل :





مهنيًا: أعد النظر في بعض قراراتك السابقة إذا كنت تجد قرارًا أفضل وأسرع حاليًّا، تحرّك ولا تبقي مشاهد للاحداث دون عمل اي تصرف

عاطفيًا: اذا كنت اعزب فان الفلك يقف معك ففكّر وحلّل، حان الوقت لتجسيد أمنياتك وتحقيق رغبة المحيطين بك بالارتباط رسميًا

صحيًا: وفر على نفسك القيام بمهام الآخرين واكتف بالمطلوب منك فقط لترتاح بعض الشيء





برج الثور:





مهنيًا: تحفّظْ ولا تعطِ ثقة غير مبنية على ارض صلبة، قد تفكّر في بيع عقار أو منزل، وربما تتلقى عرضًا أو توسّع عملًا يتعلّق بشأن منزلي

عاطفيًا: تشعر بالتوتر بسبب بعض تصرفات الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل معها ينصحك الفلك بالصبر، وحاول ان تفهم متطلبات الشريك

صحيًا: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيما السباحة





برج الجوزاء:





مهنيًا: أوضاعك في العمل مستقرة حاليًا حاول أن تستفيد من هذا الهدوء لتطرح أفكار مشاريعك على أرباب العمل ، والبحث عن تطوير نفسك

عاطفيًا: تعمل لراحة الحبيب وتغمره بالحنان الذي يستحق، فيبادلك من جهته أصدق المشاعر، ويقدر كل مجهوداتك وتكون رقم واحد فى حياته

صحيًا: نفسيتك المتوترة نوعًا ما بحاجة إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط المهنية





برج السرطان:





مهنيًا: تشهد استثمارات وأموال وبعض المفاجآت السارّة، وتعبّر عن رغباتك أمام بعض المراجع النافذة وتتلقى أجوبة مناسبة

عاطفيًا: تحقق اليوم خطوة مهمة في علاقتك العاطفية ، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعج الحبيب فكن حذر حتى لا تتطور الامور الى ما لايحمد عقباه

صحيًا: تكثر الرحلات هذا الشهر، فقم بواحدة إلى الطبيعة التي تحث على المشي





برج الاسد:





مهنيًا: يغذيك هذا اليوم بالأمل ويجعلك مشرقًا، وقد تقدّم النصائح للآخرين أو الدعم وترفض أن تظهر بمظهر الضعيف،فخطط ونفذ دون تردد

عاطفيًا: عليك أن تعزز علاقاتك بالشريك بشكل أكبر كي تستطيع العمل معه كأنكما فريق واحد،وحاول اشراكه فى كل امورك الشخصية وتجنب ان تتجاهله

صحيًا: تجنب تناول القهوة مساءا فهي تسبب لك الأرق ليلًا ولا تجعلك تتمتع بنوم هادئ





برج العذراء:





مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التأمل والتفكير وإعادة النظر، أو الانسحاب من بعض الأماكن الخطرة أو الانتماءات الدقيقة

عاطفيًا: ركز اهتمامك على الحبيب، وحسّسه بالراحة والأمان، وأفصح له عن مكنونات قلبك وأحاسيسك تجاهه، مما سيجعل علاقتكما اكثر ارتباطا

صحيًا: قد تصاب بوعكة صحية خفيفة ناتجة من تعرضك للشمس طويلًا بلا حماية





برج الميزان:





مهنيًا: يخفّف هذا اليوم من الضغوط ويأتيك بدعم من قبل المسؤولين أو النافذين، أو مساعدة في الوقت المناسب لتنفيذ المشاريع التي تحت يدك

عاطفيًا: تهتم بالحبيب وتغدق عليه الوعود والهدايا، لكن لا تقدم على أمر إلا إذا كنت مقتنعًا به، وشاوره وافتح له قلبك وتناقش معه قبل ك

صحيًا: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيّما السباحة





برج العقرب:





مهنيًا: كن متحفظًا يحذّرك هذا اليوم من التطاول على سلطة ما أو رفع التحديات، وقد يتحدث عن ظروف عامة تربكك

عاطفيًا: تجد نفسك مجبرًا على تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كانت تسبب لك الإزعاج والضيق

صحيًا: شهيتك المفرطة لا مجال للجمها إلا بتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي





برج القوس:





مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصًا للسفر والحب والتواصل المميّز والمفاجآت الحلوة على الصعيد المهني وهناك ارباح ونجاح فى طريق

عاطفيًا: أنت على قناعة بأن الحب هو حجر الأساس لبناء علاقة متينة وناجحة تنتهي بالاستقرار

صحيًا: تعاني قلّة النوم بسبب أمر مهم يشغل بالك، فحاول أن تعالجه سريعًا قبل تفاقمه





برج الجدي





مهنيًا: يوم جميل وإيجابي، يقدّم لك بعض التقدّم والتفوّق وربّما يفسح لك مجالًا واسعًا لإظهار مواهبك الجديدة وتستطيع تنفيذ جميع الاعمال فى الوقت المحدد

عاطفيًا: لتكن خياراتك بنّاءة تخدم مصلحة العلاقة، أما إذا أردت الارتباط فمن المستحسن اختيار يوم جيّد

صحيًا: يستحسن أن تدعو الأصدقاء إلى التخييم في أرجاء الطبيعة وتمضية أجمل الأوقات معًا





برج الدلو:





مهنيًا: يربكك هذا اليوم ولو انّه يحمل بعض الفرص الشخصية والمهنية ويحذرك الفلك من التوقيع على اوراق فيجب ان تقرا جميع العقود قبل ان توقع علي اي شيء

عاطفيًا: تناقش أمورًا جدية، وتخوض علاقة جدية، أو تفكر في مشروع مع الشريك هذا المشروع ينتهي بالزواج

صحيًا: لا تقلل من أخطار العوارض الخفيفة التي تنتابك بين حين وآخر، استشر طبيبك





برج الحوت:





مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة مهنية واهتمامات كثيرة تتعلق بالعمل وهناك فرص مالية مهمة خاصتا اذا كنت من المستثمرين فى الاسهم والبورصة

عاطفيًا: خُذ بعين الاعتبار احتمال تأزّم الأوضاع مع الشريك فلا تُجازف بعلاقتك معه فاذا كنت تريد الاستمرار فحاول التاقلم