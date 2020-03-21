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مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 21/3/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

السبت 21/مارس/2020 - 12:18 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 21 مارس-اذار 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح ، على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك .

برج الحمل :

 مهنيًا: أعد النظر في بعض قراراتك السابقة إذا كنت تجد قرارًا أفضل وأسرع حاليًّا، تحرّك  ولا تبقي مشاهد للاحداث دون عمل اي تصرف
عاطفيًا: اذا كنت اعزب فان الفلك يقف معك ففكّر وحلّل، حان الوقت لتجسيد أمنياتك وتحقيق رغبة المحيطين بك بالارتباط رسميًا
صحيًا: وفر على نفسك القيام بمهام الآخرين واكتف بالمطلوب منك فقط لترتاح بعض الشيء

برج الثور:

مهنيًا: تحفّظْ ولا تعطِ ثقة غير مبنية على ارض صلبة، قد تفكّر في بيع عقار أو منزل، وربما تتلقى عرضًا أو توسّع عملًا يتعلّق بشأن منزلي 
عاطفيًا: تشعر بالتوتر بسبب بعض تصرفات الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل معها ينصحك الفلك بالصبر، وحاول ان تفهم متطلبات الشريك
صحيًا: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيما السباحة

برج الجوزاء:

مهنيًا: أوضاعك في العمل مستقرة حاليًا حاول أن تستفيد من هذا الهدوء لتطرح أفكار مشاريعك على أرباب العمل ، والبحث عن تطوير نفسك
عاطفيًا: تعمل لراحة الحبيب وتغمره بالحنان الذي يستحق، فيبادلك من جهته أصدق المشاعر، ويقدر كل مجهوداتك وتكون رقم واحد فى حياته
صحيًا: نفسيتك المتوترة نوعًا ما بحاجة إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط المهنية

برج السرطان:

مهنيًا: تشهد استثمارات وأموال وبعض المفاجآت السارّة، وتعبّر عن رغباتك أمام بعض المراجع النافذة وتتلقى أجوبة مناسبة
عاطفيًا: تحقق اليوم خطوة مهمة في علاقتك العاطفية، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعج الحبيب فكن حذر حتى لا تتطور الامور الى ما لايحمد عقباه
صحيًا: تكثر الرحلات هذا الشهر، فقم بواحدة إلى الطبيعة التي تحث على المشي

برج الاسد:

مهنيًا: يغذيك هذا اليوم بالأمل ويجعلك مشرقًا، وقد تقدّم النصائح للآخرين أو الدعم وترفض أن تظهر بمظهر الضعيف،فخطط ونفذ دون تردد
عاطفيًا: عليك أن تعزز علاقاتك بالشريك بشكل أكبر كي تستطيع العمل معه كأنكما فريق واحد،وحاول اشراكه فى كل امورك الشخصية وتجنب ان تتجاهله
صحيًا: تجنب تناول القهوة مساءا فهي تسبب لك الأرق ليلًا ولا تجعلك تتمتع بنوم هادئ

برج العذراء:

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التأمل والتفكير وإعادة النظر، أو الانسحاب من بعض الأماكن الخطرة أو الانتماءات الدقيقة 
عاطفيًا: ركز اهتمامك على الحبيب، وحسّسه بالراحة والأمان، وأفصح له عن مكنونات قلبك وأحاسيسك تجاهه، مما سيجعل علاقتكما اكثر ارتباطا
صحيًا: قد تصاب بوعكة صحية خفيفة ناتجة من تعرضك للشمس طويلًا بلا حماية

برج الميزان:

مهنيًا: يخفّف هذا اليوم من الضغوط ويأتيك بدعم من قبل المسؤولين أو النافذين، أو مساعدة في الوقت المناسب لتنفيذ المشاريع التي تحت يدك
عاطفيًا: تهتم بالحبيب وتغدق عليه الوعود والهدايا، لكن لا تقدم على أمر إلا إذا كنت مقتنعًا به، وشاوره وافتح له قلبك وتناقش معه قبل ك
صحيًا: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيّما السباحة

برج العقرب:

مهنيًا: كن متحفظًا يحذّرك هذا اليوم من التطاول على سلطة ما أو رفع التحديات، وقد يتحدث عن ظروف عامة تربكك 
عاطفيًا: تجد نفسك مجبرًا على تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كانت تسبب لك الإزعاج والضيق
صحيًا: شهيتك المفرطة لا مجال للجمها إلا بتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي

برج القوس:                          

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصًا للسفر والحب والتواصل المميّز والمفاجآت الحلوة على الصعيد المهني وهناك ارباح ونجاح فى طريق 
عاطفيًا: أنت على قناعة بأن الحب هو حجر الأساس لبناء علاقة متينة وناجحة تنتهي بالاستقرار
صحيًا: تعاني قلّة النوم بسبب أمر مهم يشغل بالك، فحاول أن تعالجه سريعًا قبل تفاقمه

برج الجدي

مهنيًا: يوم جميل وإيجابي، يقدّم لك بعض التقدّم والتفوّق وربّما يفسح لك مجالًا واسعًا لإظهار مواهبك الجديدة وتستطيع تنفيذ جميع الاعمال فى الوقت المحدد
عاطفيًا: لتكن خياراتك بنّاءة تخدم مصلحة العلاقة، أما إذا أردت الارتباط فمن المستحسن اختيار يوم جيّد
صحيًا: يستحسن أن تدعو الأصدقاء إلى التخييم في أرجاء الطبيعة وتمضية أجمل الأوقات معًا

برج الدلو:

مهنيًا: يربكك هذا اليوم ولو انّه يحمل بعض الفرص الشخصية والمهنية ويحذرك الفلك من التوقيع على اوراق فيجب ان تقرا جميع العقود قبل ان توقع علي اي شيء 
عاطفيًا: تناقش أمورًا جدية، وتخوض علاقة جدية، أو تفكر في مشروع مع الشريك هذا المشروع ينتهي بالزواج
صحيًا: لا تقلل من أخطار العوارض الخفيفة التي تنتابك بين حين وآخر، استشر طبيبك

برج الحوت:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرصة مهنية واهتمامات كثيرة تتعلق بالعمل وهناك فرص مالية مهمة خاصتا اذا كنت من المستثمرين فى الاسهم والبورصة
عاطفيًا: خُذ بعين الاعتبار احتمال تأزّم الأوضاع مع الشريك  فلا تُجازف بعلاقتك معه فاذا كنت تريد الاستمرار فحاول التاقلم 
صحيًا: الجلوس على شاطئ البحر عند ساعة المغيب يريح الأعصاب ويمنحك الهدوء
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