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مرأة

مواليد 15 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

الأحد 15/مارس/2020 - 06:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 15 مارس، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

إذا كنت مولودا في يوم 15 مارس فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية ساحرة وحالمة ولديك طبيعة حساسة ومثيرة. أنت أيضا عاطفي ومحب للجمال وللفنون، ولديك طاقة كبيرة، لكن قد تميل للمبالغة في كل شيء.

نصيحة: 

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام.
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