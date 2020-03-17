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مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم في زمن كورونا مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:00 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 17 مارس-آذار 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك .

برج الحمل:

مهنيًا: قد تكون اليوم أمام خيار صعب في العمل، لكن بحكمتك تعرف ما يناسب لمواجهة المستجدات وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة عملية.
عاطفيًا: تواكب الشريك في كل تحركاته وتكون قربه في أكثر الأوقات حرجًا وتدعمه في كل مواقفه.وتكون سببا فى تعميق العلاقة بينكما.
صحيًا: تتخلص من كل ما يسبب لك البدانة، وتكون حريصًا على وضعك الصحي أكثر من أي شيء آخر
برج الثور:

مهنيًا: قد تواجه أعمالًا كثيرة تتراكم، وهمومًا ومستجدات وطلبات تتأخر، ومراجعة لبعض الحسابات أو المشاريع، وتطرأ بعض السلبيات التي تهدد بتراجع معنوي
عاطفيًا: تستجد مسائل الطارئة على الصعيد العاطفي، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزم الوضع
صحيًا: تحاول الإكثار من التمارين الرياضية التي تجعلك تفرز الكثير من العرق بغية القضاء على الشحوم


برج الجوزاء:

مهنيًا: عليك أن تكون أكثر قوة وحكمة وأن تعرف كيف تحمي مصلحتك في العمل من أصحاب النيات الخبيثة الذين يكرهون الخير لك
عاطفيًا: نقاش يؤدي الى توتر العلاقة مع الحبيب وتكون تداعياته خطيرة على مستقبلكما فكن حذر هذا اليوم وحاول عدم الانسياق وراء العصبية
صحيًا: بادر فورًا إلى ممارسة المشي والقيام بالتمارين الرياضية الضرورية للتخلص من آلام الظهر

برج السرطان:

مهنيًا: يشتد الشوق والرغبة في تقديم عمل ناجح، تبدو المخيّلة غزيرة جدًا فتعيش أحلامًا وأجواء خاصة وتخلق عالمك
عاطفيًا: الكلام اللطيف وحده لا يوصلك إلى أي مكان، فحاول أن تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك على الشريك
صحيًا: خفف من حدة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بروية، ولن تكون إلا مرتاحًا


برج الأسد:

مهنيًا: إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح الوفير ويقف الفك معك فى تنفيذ احد المشاريع التي تكون فى صالحك على جميع الاصعدة

عاطفيًا: الشريك هو الأقرب إلى قلبك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما فحافظ عليها بكل الطرق
صحيًا: الجهد الذي تبذله ليس سهلًا، وقد تكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفق

برج العذراء:

مهنيًا:عليك التفكير بايجابية نحو الآخرين، وتاليًا إبعاد نظرية المؤامرة التي أطلّت برأسها أخيرًا فليس كل ما يقع هو مؤامرة ممكن ان يكون خطا منك
عاطفيًا: ترغب في الحفاظ على وتيرة الانسجام مع الشريك، وهذا يعود عليك بالفائدة في شتى المجالات
صحيًا: وقتك المتقلب لا يسمح لك تحديد موعد ثابت لممارسة رياضة المشي

برج الميزان:

مهنيًا : قد يسعى بعضهم لتوريطك في امور غير قانونية، فكن جاهزًا للرد وعدم الانصياع لهم وفكر فى مستقبلك وليس لحظة ربح
عاطفيًا: تنعم بالتناغم العاطفي، وقد تجرؤ على مبادرة طالما تحفظت إزاءها وتهتم لوضع جمالي وتتخذ قرارات شخصية مهمة
صحيًا: عليك ان تحسم أمورك الصحية، لأن المستقبل غير مطمئن في هذا المجال

برج العقرب:

مهنيًا: تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك المهنية
عاطفيًا: اذا كنت اعزب فان هناك مناسبة اجتماعية تتعرف من خلالها إلى شخص مثير للاهتمام وتبدأ معه علاقة جديدة كنت تنتظرها.
صحيًا: لا تخف من بعض العوارض الطارئة، لكن هذا لا يمنع من زيارة الطبيب للاطمئنان

برج القوس:

مهنيًا: الظروف الحالية ليست مشجعة لتترك مقرك في العمل ولا تعقد على نفسك الأمور وحاول أن تجد حلولًا سريعة
عاطفيًا: لا تدع عنادك يكون سببًا في خلافك مع الحبيب وحاول ألا تكون ردة فعلك مبالغًا فيها تجاهه، وحاول ان تستوعبه وان تكون في حسن ظنه
صحيًا: لا تكثر من تناول الحلويات بعد وجبات الطعام، واستعاض عنها بالفواكه

برج الجدي:

مهنيًا: يحمل هذا اليوم آفاقًا واسعة واحتمالات شتى وتنسيقًا يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع، في الجو مصالحة أو لقاء أو عودة قديم الى حياتك
عاطفيًا: الواقعية هي أكثر الأسلحة قوة لمواجهة الشريك ومصارحته، وهي تساعدك على إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية
صحيًا: إنتبه من التنقلات المرهقة، ولا تحاول ممارسة العمل أكثر من طاقتك وقدرتك .

برج الدلو:

مهنيًا: تتعزز عائداتك المادية ، فتميل إلى الصرف والتبذير في غالب الأحيان لكن الفلك ينصحك بتوفير قرشك الابيض ليومك الاسود
عاطفيًا: أحذرك من تسرع أو تهور يؤدي إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك فاذا كنت تريد استمرار علاقتكما لا تتسرع
صحيًا: لا تكثر من تناول الأدوية لتعويض الفيتامينات الناقصة في جسمك، استشر طبيبك المعالج

برج الحوت:

مهنيًا: بعض الأمور التقنية تعيق تقدمك في العمل، لكنك قادر على تخطي المصاعب مهما بلغ حدّها وينصحك الفلك بتطوير مهارتك اكثر
عاطفيًا: كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم، فحاول ان تكون معه صريح ومنفتح
صحيًا: اعتمد شرب العصير الطبيعي بدلًا من الذي يحتوي على مواد ملونة وسكريات .
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