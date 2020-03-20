وكيل حقوق عين شمس: قرار إلغاء الترم الثاني يرجع إلى المجلس الأعلى للجامعات

بعد تصدر هاشتاج #الغاء_الترم_الثانى_للجامعات قائمة الأكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعى منذ صباح اليوم خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر وذلك بعد تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور محمد صافي وكيل كلية حقوق لشئون التعليم والطلاب، جامعة عين شمس إن الكلية على أتم استعداد للتعلم عن بعد، وتم تفعيل قناة خاصة للطلاب على "يوتيوب"، وتم تفعيلها من خلال هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCb4YbtmNX67QTrgPnhtGKyg/playlists









وأضاف خلال تصريحاته لصدي البلد أن الامتحانات في موعدها المحدد ولا يوجد تأجيل للامتحانات ونحن في انتظار قرار مجلس الأعلى للجامعات منوها أن الكلية تقوم بكل إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا حافظا علي الطلاب.



