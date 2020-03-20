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تعليم

وكيل حقوق عين شمس: قرار إلغاء الترم الثاني يرجع إلى المجلس الأعلى للجامعات

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:53 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
بعد تصدر هاشتاج #الغاء_الترم_الثانى_للجامعات قائمة الأكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعى منذ صباح اليوم خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر  وذلك بعد  تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠،  في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.


قال الدكتور محمد صافي وكيل كلية حقوق لشئون التعليم والطلاب، جامعة عين شمس  إن الكلية على أتم استعداد للتعلم عن بعد، وتم تفعيل قناة خاصة للطلاب على "يوتيوب"، وتم تفعيلها من خلال هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCb4YbtmNX67QTrgPnhtGKyg/playlists


 وأضاف  خلال تصريحاته لصدي البلد أن الامتحانات في موعدها المحدد ولا يوجد تأجيل للامتحانات ونحن في انتظار قرار مجلس الأعلى للجامعات منوها أن الكلية تقوم بكل إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا حافظا علي الطلاب.

حيث أشار إلى أن منذ قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة كانت الجامعة وضعت من خلال إجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.
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