بصورة مع والده.. كريم محمود عبد العزيز يهنئ والدته بعيد الأم

حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على مشاركة المصريين الاحتفال بعيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام.





نشر "كريم محمود عبد العزيز" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة تجمع والده ووالدته، وعلق عليها قائلا: "يا ماما يا أمّه يا أمّاتي، سلاماتي احتراماتي قبلاتي، كل سنة وحضرتك طيبة وربنا يخليكي لينا".





شارك كريم محمود عبد العزيز فى السباق الرمضانى الماضي بمسلسل هوجان، بطولة كل من الفنانين "محمد عادل امام، صلاح عبد الله، رياض الخولى، عايدة رياض أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبدالرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد".





يذكر أن آخر مشاركات الفنان كريم محمود عبدالعزيز الدرامية مسلسل "شقة فيصل" وشاركه البطولة آيتن عامر ونسرين أمين.







