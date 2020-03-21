21 مارس ماذا يقول عيد الأم عنك وفقا لبرجك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 21 مارس، وفقا لعلم الأرقام.
شخصية اليوم في علم الأرقام..
إذا كنت مولودا في يوم 21 مارس فإن ذلك يعني أن لديك روح مبادرة وإحساس كبير بالمسئولية واستعداد للتحرك بسرعة، لكن إيقاع حركتك يصعب على الآخرين ملاحقته. أنت أيضا طموح ومجتهد ومع ذلك طموحك يجعلك في كثير من الأحيان غير راض بما لديك.
نصيحة:
هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.