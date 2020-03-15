توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 15/3/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزي إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 15 مارس-آذار 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك .





برج الحمل :





مهنيًا: قد يحاول بعضهم النيل منك من زملاء العمل ، أو على الأقل تشويه صورتك أمام مرؤوسيك، فكن حذرًا منهم ولا تضع ثقتك في من لا يستحقها

عاطفيًا: إذا تنازلت للشريك في الأمور الأساسية، فقد تواجه لاحقًا مواقف أكثر صعوبة فحاول ان لا تتنازل كثيرا، وان تكون متوازن في علاقتكما

صحيًا: لا تضعف أمام المغريات لدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام





برج الثور:





مهنيًا: قد تطرأ أحداث خارجة عن إرادتك تزعجك وتثير توترك، إياك أن تجازف بنجاحك ومكانتك بسبب بعض الانفعالات

عاطفيًا: اذا كنت عازب او مرتبط فإن الجو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة هذه الفترة

صحيًا: قم بأي نشاط يبقيك في حركة بدل الجلوس ومشاهدة التلفزيون وتناول الطعام .













مهنيًا: لا تكن ضعيفًا أمام العثرات وشدائدها ولا تسمح للآخرين أصحاب النيات السيئة وضع العراقيل أمامك، بل حطّم خبثهم ومَكرهم

عاطفيًا: حدد طبيعة علاقتك مع الحبيب، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعجه بل حاول ان تجلس معه وتحاول التفاهم معه بهدوء

صحيًا: لا تساوم على حساب صحتك من أجل الحصول على مبلغ زهيد مقابل ساعات عمل إضافية ترهقك





برج السرطان:





مهنيًا: تأتي أحداث لتترك انعكاسات سلبية على شعبيتك وعلاقاتك الشخصية والاجتماعية فطن حذر وحاول تجنب الاصطدام مع مع زملاء العمل

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في خياراتك المقبلة ، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام

صحيًا: إذا أكثرت من تناول المنبهات في فترة بعد الظهر فلا تستغرب الأرق ليلًا









برج الاسد:





مهنيًا: إذا كنت متمسكًا بوجهة نظرك، لا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل فالامور سوف تكون فى صالحك قريبا

عاطفيًا: الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعك إلى تفعيلها وتطويرها لتكون أقوى

صحيًا: تجنب الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة





برج العذراء:





مهنيًا: يوم جيّد وواعد مهنيًا تحصد فيه الدعم والتأييد، وتلتقي شخصًا جذابًا يكون له أثر إيجابي في مهنتك وعملك عموما

عاطفيًا: تتوضح الأمور العالقة بينك وبين الشريك، بفضل الإرادة الصلبة والقدرة المدهشة على المثابرة

صحيًا: خفف من التدخين بكميات كبيرة في سهراتك، وحاول أن تكون معتدلًا





:برج الميزان





مهنيًا: تجتاز العقبات وتكون سعيدًا بإنجازك وترتفع المعنويات مجددًا و هناك مفاجآت مالية سعيدة تسعدك وترتاح من كل المتاعب

عاطفيًا: تبدو الافكار واضحة وتكون قادرًاعلى تحقيق ما تريد وترغب في أخذ المبادرة بعد تعب الأيام الماضية

صحيًا: إذا أردت أن تكتسب سمرة لا تعرض نفسك كثيرًا لأشعة الشمس لأن بشرتك حساسة جدًا





برج العقرب:





مهنيًا: تقضي طيلة اليوم باجتماعات مهمة تترتب عليها قرارات حاسمة وتتلقى الكثير من عروض العمل المغرية ، ويكون يوم مناسب لدراسة مشروع جديد

عاطفيًا: توجّه بعض الملاحظات إلى الحبيب حول تصرفاته وتناقشه بها وتقدّم من جهتك بعض التنازلات لتنجح علاقتك به

صحيًا: دقق جيدًا في كل ما تتناوله من مأكولات، وخفف من المقالي ولا سيما مساء





برج القوس:





مهنيًا: يحمل هذا اليوم آفاقًا واسعة واحتمالات شتى وتنسيقًا يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع المهنية والمالية

عاطفيًا: في الجو مصالحة أو لقاء أوعودة الى حياتك العاطفية كما كانت منذ زمن فاذا كنت منفصل عن الشريك هناك فرصة كبيرة اليوم للرجوع

صحيًا: خفف من المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات واللحوم فهي مضرة لصحتك خاصتا اذا لم تكن رياضي





برج الجدي





مهنيًا: تسمع همسًا وتعيش التباسًا ربما، وتأسف لعدم التفاهم مع بعض الأفرقاء وتطرح أسئلة بشأن بعض النيات وقد تلوم فريقًا ما على عدم التجاوب معك

عاطفيًا: اذا بدأت تشعر بالملل مع الشريك عليك إيجاد البدائل سريعًا وهي متوافرة أمامك لتغيير الروتين بينكما

صحيًا: حاول أن تكون متمالك الأعصاب وهادئًا ومترويًا ومتماسكًا هذا اليوم .





برج الدلو:





مهنيًا: عليك أن تكون حذرًا في تصرّفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك وينتظرون أقرب فرصة المناسبة للنيل منك

عاطفيًا: لا تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، والى أين ستقودك هذه العلاقة وخصوصًا أن أفقها غير واضح

صحيًا: تمنّي النفس بالعودة إلى الأيام الخوالي حين كان وضعك الصحي على أفضل ما يكون، لكن الأمر مستحيل





برج الحوت:





مهنيًا: فرص للاستثمارات مالية مربحة تتاح لك اليوم حاول أن تستفيد منها والوقت غير مناسب لتقوم اليوم بأي تغيرات قد لا تكون في مصلحتك

عاطفيًا: لا تتردد في الإجابة عن الأسئلة المحرجة التي يطرحها عليك الشريك، فهو يعرف ما تمر به من ظروف دقيقة