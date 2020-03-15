AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 15/3/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 15/مارس/2020 - 12:01 ص
ابراج
ابراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزي إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 15 مارس-آذار 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك .

برج الحمل :

مهنيًا: قد يحاول بعضهم النيل منك من زملاء العمل ، أو على الأقل تشويه صورتك أمام مرؤوسيك، فكن حذرًا منهم ولا تضع ثقتك في من لا يستحقها
عاطفيًا: إذا تنازلت للشريك في الأمور الأساسية، فقد تواجه لاحقًا مواقف أكثر صعوبة فحاول ان لا تتنازل كثيرا، وان تكون متوازن في علاقتكما
صحيًا: لا تضعف أمام المغريات لدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام

برج الثور:

مهنيًا: قد تطرأ أحداث خارجة عن إرادتك تزعجك وتثير توترك، إياك أن تجازف بنجاحك ومكانتك بسبب بعض الانفعالات
عاطفيًا: اذا كنت عازب او مرتبط فإن الجو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة هذه الفترة
صحيًا: قم بأي نشاط يبقيك في حركة بدل الجلوس ومشاهدة التلفزيون وتناول الطعام .


برج الجوزاء:

مهنيًا: لا تكن ضعيفًا أمام العثرات وشدائدها ولا تسمح للآخرين أصحاب النيات السيئة وضع العراقيل أمامك، بل حطّم خبثهم ومَكرهم
عاطفيًا: حدد طبيعة علاقتك مع الحبيب، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعجه بل حاول ان تجلس معه وتحاول التفاهم معه بهدوء
صحيًا: لا تساوم على حساب صحتك من أجل الحصول على مبلغ زهيد مقابل ساعات عمل إضافية ترهقك

برج السرطان:

مهنيًا: تأتي أحداث لتترك انعكاسات سلبية على شعبيتك وعلاقاتك الشخصية والاجتماعية فطن حذر وحاول تجنب الاصطدام مع مع زملاء العمل
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام
صحيًا: إذا أكثرت من تناول المنبهات في فترة بعد الظهر فلا تستغرب الأرق ليلًا


برج الاسد:

مهنيًا: إذا كنت متمسكًا بوجهة نظرك، لا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل فالامور سوف تكون فى صالحك قريبا
عاطفيًا: الثقة والإخلاص مع الشريك أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعك إلى تفعيلها وتطويرها لتكون أقوى
صحيًا: تجنب الأجواء السلبية التي يمكنها تهديد سلامتك، وانتقل إلى مكان تشعر فيه بالراحة

برج العذراء:

مهنيًا: يوم جيّد وواعد مهنيًا تحصد فيه الدعم والتأييد، وتلتقي شخصًا جذابًا يكون له أثر إيجابي في مهنتك وعملك عموما
عاطفيًا: تتوضح الأمور العالقة بينك وبين الشريك، بفضل الإرادة الصلبة والقدرة المدهشة على المثابرة
صحيًا: خفف من التدخين بكميات كبيرة في سهراتك، وحاول أن تكون معتدلًا

:برج الميزان

مهنيًا: تجتاز العقبات وتكون سعيدًا بإنجازك وترتفع المعنويات مجددًا وهناك مفاجآت مالية سعيدة تسعدك وترتاح من كل المتاعب
عاطفيًا: تبدو الافكار واضحة وتكون قادرًاعلى تحقيق ما تريد وترغب في أخذ المبادرة بعد تعب الأيام الماضية
صحيًا: إذا أردت أن تكتسب سمرة لا تعرض نفسك كثيرًا لأشعة الشمس لأن بشرتك حساسة جدًا

برج العقرب:

مهنيًا: تقضي طيلة اليوم باجتماعات مهمة تترتب عليها قرارات حاسمة وتتلقى الكثير من عروض العمل المغرية ، ويكون يوم مناسب لدراسة مشروع جديد
عاطفيًا: توجّه بعض الملاحظات إلى الحبيب حول تصرفاته وتناقشه بها وتقدّم من جهتك بعض التنازلات لتنجح علاقتك به
صحيًا: دقق جيدًا في كل ما تتناوله من مأكولات، وخفف من المقالي ولا سيما مساء

برج القوس:

مهنيًا: يحمل هذا اليوم آفاقًا واسعة واحتمالات شتى وتنسيقًا يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع المهنية والمالية
عاطفيًا: في الجو مصالحة أو لقاء أوعودة الى حياتك العاطفية كما كانت منذ زمن فاذا كنت منفصل عن الشريك هناك فرصة كبيرة اليوم للرجوع
صحيًا: خفف من المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات واللحوم فهي مضرة لصحتك خاصتا اذا لم تكن رياضي

برج الجدي

مهنيًا: تسمع همسًا وتعيش التباسًا ربما، وتأسف لعدم التفاهم مع بعض الأفرقاء وتطرح أسئلة بشأن بعض النيات وقد تلوم فريقًا ما على عدم التجاوب معك
عاطفيًا: اذا بدأت تشعر بالملل مع الشريك عليك إيجاد البدائل سريعًا وهي متوافرة أمامك لتغيير الروتين بينكما
صحيًا: حاول أن تكون متمالك الأعصاب وهادئًا ومترويًا ومتماسكًا هذا اليوم .

برج الدلو:

مهنيًا: عليك أن تكون حذرًا في تصرّفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك وينتظرون أقرب فرصة المناسبة للنيل منك
عاطفيًا: لا تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، والى أين ستقودك هذه العلاقة وخصوصًا أن أفقها غير واضح
صحيًا: تمنّي النفس بالعودة إلى الأيام الخوالي حين كان وضعك الصحي على أفضل ما يكون، لكن الأمر مستحيل

برج الحوت:

مهنيًا: فرص للاستثمارات مالية مربحة تتاح لك اليوم حاول أن تستفيد منها والوقت غير مناسب لتقوم اليوم بأي تغيرات قد لا تكون في مصلحتك
عاطفيًا: لا تتردد في الإجابة عن الأسئلة المحرجة التي يطرحها عليك الشريك، فهو يعرف ما تمر به من ظروف دقيقة
صحيًا: إحمِ مصالحك من فورات الغضب وحاول ألاّ تتشاجر مع أحد لأنها فترة قد تحمل حوادث عابرة أو وعكة صحيّة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 12 /1 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 11/2/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 15/2/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 16/2/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 22/2/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

دعاء يقي من الأمراض .. الإفتاء تنصح بـ 8 كلمات لمواجهة كورونا

الصحة العالمية توجه الشكر لـ كلوب وليفربول.. اعرف السبب

الموضوع مش فتحة صدر.. الديهي يوضح تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء: قرار تعليق الدراسة لمواجهة كورونا وتجنب مخاطر اختلاط الطلاب

بشرة خير.. 10 رسائل من السيسي للمصريين .. أبرزها زيادة مرتبات العاملين ورفع الإعفاء الضريبي

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

اغتصبوها 4 ساعات.. 3 متهمين في الجيزة اختطفوا عاملة بوفيه من سيارة واعتدوا عليها جنسيا

بعد دقائق من ولادته.. اكتشاف إصابة مولود بفيروس كورونا

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

بسبب كورونا .. 4 قرارات صارمة من نقابة المهن التمثيلية

مرتضى منصور يضع علي معلول في حرج ويكشف سبب تأجيل مباريات الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الهوت شورت.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر