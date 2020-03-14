توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 14 الى الجمعة 20 مارس 2020

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزي القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 14 الى الجمعة 20 اذار 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصي لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .









برج الحمل :





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تتلاحق الأحداث بشكل سريع مع تواجد القمر في القوس الناري الصديق تواجه الامور بحزم وثقة كبيرة تبذل جهودا مضاعفة فتوقع على عقود وتباشر بعمل جديد وتتلقى مكافأة من القدر وتكون الاتصالات مثمرة وسعيدة فتكون انطلاقة اسبوع مشجعة جدًا وتساهم الأحداث بإنجاح معظم برامجك ودعم مخططاتك , تتحسن المعنويات تدريجيًا وتتحسن معها المبادرات الفردية بالرغم من بعض الاجواء الحساسة والنزاعات فتسير الامور بشكل جيد ومرض تماما هنالك تعاطف مع تطلعاتك وهنالك انفراج لمسالة كنت تتذمر منها كما تتسارع وتيرة العمل ما يعلن عن فترة مهمة من الازدهار والفرص المميزة تظهر فسحة أمل ستكون الظروف مؤاتية لاتخاذ خطوة جريئة ومناسبة للانطلاق بمهمات كبيرة.









حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تبدو رومنسيا وتشعر بالارتياح النفسي تلبي دعوات كثيرة تجعلك تشرق بسحر هائل، وتحب بتطرّف وتظهر عواطفك من دون تحفّظ وتكون على موعد مع لقاء رائع أو بوح بالحب أو أوقات من التسلية والرفاهية، كما من المفاجآت التي تنعش قلبك. قد تعاود اللقاء بشخص يأتي من بعيد، أو تتلقى اتصالًا غير منتظر، ينير أمامك الدرب. تزدهر الأوضاع العاطفية فتسعد من حولك وتنثر الحب أينما حللت.









برج الثور:





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تعيش بداية الاسبوع فترة نارية متناقضة لا تحمل اليك اي جديد تخف حماستك وايجابياتك وتتعرض للتحديات والصعوبات كما يترتب عليك مسؤوليات كثيرة و تلمس ركودا في الاجواء بالاضافة الى عطارد المتراجع في الدلو تكثر المسؤوليات وتشتد صعوبة ما يضطرك الى العودة الى الوراء وتقديم بعض التنازلات.تتبدل الاجواء الفلكية مع وصول القمر الى برج الجدي الصديق يوم 16 من مارس ما يجعلك تجازف واثقًا بنفسك وتستفيد من اتصالات جيدة وواسعة ومن مناسبات اجتماعية ومن أسفار قد تقوم بها الآن لتعزيز أوضاعك فتلعب العلاقات المهنية دورا كبيرا في احداث عطلة الاسبوع وتشعر بدعم الزملاء والمسؤولين ان الاجواء تبدو ايجابية ورابحة.





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

في المجال الشخصي يمكنك ان تحلم كما تريد تتلقى الدعوات كما كلمات الاعجاب ويبدو التواصل عذبا مع الشريك تعبر عن نفسك بهدوء وتكون مطمئن البال مطلع الاسبوع بل حتى ستكون متفائلا ومندفعا لدعم العلاقة , تستعيد روح المبادرة وربما يتم لقاء ودي أو مصارحة صادقة باستطاعتك التوصل الى قواسم مشتركة تقرب المسافة بينك وبين الحبيب وتبعد شبح الخلافات والمتاعب لتعود الامور الى ما كانت عليه قبل الخلاف.









برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تساعدك الظروف والكواكب على وضع اسس متينة لبعض المشاريع فتنظم امورك بهدوء وتتعايش مع ظروف ايجابية وناجحة ان القمر المتواجد فى برج القوس الناري يشير الى فترة مليئة بالحركة والسفر واللقاءات والمفاوضات لكن إياك إستعمال القوة والنفوذ يومي 16 و 17 و 18 فكن هادئًا وتجنب المواجهة وحاذر من الضغوط وتراكم الأخطاء ومجاراة الاوضاع كما هي تصرف بهدوء وترفع وحاول ان تصغي أكثر مما تتكلم. لكن مع وصول القمر الى برج الدلو الهوائي الصديق في عطلة الاسبوع تعود وتواصل ما بدأته من مشاريع وإذا كنت من رجال الأعمال تعرف أرباحًا باستثمار يقوى نفوذك كما حماستك.





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

لا تضغط على الشريك او الحبيب وكن متزنا في علاقتك وحاول ان تسوي الخلافات العائلية بالتوازن والمنطق , حاذر الشائعات والجدل العقيم وسؤ التصرف مع أحبائك وتجنب المتاعب وإثارة الخلافات, يدعوك الفلك الى معالجة المسائل العاطفية والشخصية بهدوء وموضوعية آخذًا في عين الاعتبار رأي الحبيب ومشاعره .انصحك بالهدوء والتروي والابتعاد عن المجابهة كن دبلوماسيا الى اقصى الحدود وحاول ان تبدي ايجابية لا تقع ضحية الشكوك التافهة إنها فترة دقيقة تجعلك مغتاظًا ومتأهبًا للقتال.









برج السرطان:





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تتراجع الحظوظ في بداية الاسبوع ما يولد التوتر وسؤ التفاهم حاذر من مشكلة مالية ونسق الواجبات جيدًا ولا تفرط بجهودك مع معاكسات القمر من برج القوس قد تتعرض خلاله لمضايقات متنوعة وتشعر بالتشنج وتفقد القدرة على التركيز. رغم بعض العثرات تكون الايام بين 16 و18 ايجابية ومثمرة مع دخول القمر الى برج الجدي الترابي ويفتتح دورة من الحظ تخدم مصالحك وتفرح لاختفاء المشاكل والضغوط. حاذر من تسرع وتهور في عطلة الاسبوع مع وجود القمر في برج الدلو وابحث عن القواسم المشتركة وشدد على اهمية الحوار والتوافق تفاديا لحصول اي اصطدام في الآراء والمواقف.





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

يعدك الشأن الشخصي بالافراح والحب ربما تباشر بعلاقة رومنسية جديدة كما في الصداقات واللقاءات العائلية كما يحمل اليك مفاجات سارة وتتاح لك فرصا غير اعتيادية تغير مجرى حياتك العاطفية وتعيش ولقاء مهما وبوحا بالحب لقد حان الوقت لتبدأ صفحة شفافة لا يشوبها خطأ ولتسامح حبيبك على أخطائه. قد يطلب منك هذا الأخير تنازلًا معينًا أو تأكيدًا لحسن نواياك فلا تتردّد بتوضيح موقفك.للعازب قد تلتقي الحبيب وقد تقرر الزواج او تعرب عن نيتك في الارتباط









برج الاسد:





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تدخل مرحلة مميزة وتنطلق واثقا من نفسك لانجاز المهمات الصعبة ورسم طريقك بحرية وتحديد أهدافك يدعمك القمر من برج القوس الصديق ويتيح لك الفلك فرصة لاظهار قدراتك الخلاقة يعدك وأرباح وحب وحظوظ كبيرة ترافق اعمالك تكون الحماسة شديدة كما يشير الجو الفلكي الى ارتفاع في المعنويات وكذلك الحظوظ والثقة بالنفس فتعيش تسويات واتفاقات وحلول ممتازة وانسجام فلكي استثنائي فتشعر بسعادة كبيرة لم تعرفها منذ فترة طويلة سوف يلمع نجمك وتلحظ تحسنا كبيرا وتتطور اعمالك تتحرّك في كل الاتجاهات الحظ يدعمك لكي تطوّر وضعك المهني. قد تقوم برحلات وأسفار تبدو إيجابية، ويحالفك الحظّ في معظم المجالات. بالرغم من كل هذه الايجابيات قد تشكو من ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء بسبب القمر من برج الجدي من اوضاع متناقضة تحتاج الى تسوية





حظك هذا الاسبوع برج الاسدعلى الصعيد العاطفي:

يسود عدم الانسجام علاقتك العاطفية بفضل كوكب الزهرة المواجه لحياتك العاطفية والعائلية من برج الثور ما يجعلك تمر بفترة دقيقة تكون الاجواء ملبدة ومتقلبة وشائكة بينك وبين الشريك فلا توجه كلامًا جارحًا بل غض الطرف عن المساوىء والاخطاء ريثما تعبر الغيوم الفلكية, حيث تجد نفسك متوترا بعض الشيء نظرًا لحساسيتك المفرطة.تسوي بعض الخلافات وتطمن خواطرك باستطاعتك التعبير عن رأيك وتقديم بعض الافكار البناءة





برج العذراء:





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

بعد فترة من التموجات والشروط المهنية المتقلبة تستعيد عافيتك وتسبح ابتداء من هذا الاسبوع في بحر من الاعمال التي تحمل تغييرات وانتقال الى جديد يعلن عن فترة ناجحة في حياتك المهنية تتركز الاحداث والتحركات على صعيد مهم ورئيسي في حياتك كالمهنة او الحياة الاجتماعية تدخل مرحلة من النشاط ولن يخذلك الحظ , تسمح لك الظروف بالتواصل مع الاخرين والتعبير عن رأيكومع وجود القمر فى برج الجدي الصديق تستعيد حماستك وحريتك, وتعود شمسك للاشراق.لكن يجب ان تكون حذرا فى عطلة نهاية الاسبوع مع تواجد القمر فى برج الدلو عليك بالتأني والانتباه وتقبل الاتي بدون تأفف او تذمر كما يدعوك الفلك للحذر من القمر المتنقل في الدلو الذي يشكل مواجهة مع برجك بحيث يغير المنحى ليسود جو من البلبلة والتوتر بحيث تتآمر الكواكب ضدك ويسبب الازمات ويحثك على قلب الطاولة او ترك مكان ما او تقديم استقالتك





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:





حرارة وانسجام عنوان هذا الاسبوع الرومنسي ان الاجواء الحالية تدعم تطلعاتك وتخدم حياتك اشخصية والاجتماعية لتجد نفسك عاشقا مهتما ومتحمسا يتضاعف الحظ ويعزز الزهرة موقعك عاطفيا وعائليا تتعامل مع الظروف بشكل واضح وهادىء الامر الذي يعزز استقرار العلاقة كما بأنتظارك ارتياحًا أو تطورًا جيدًا. للعازب, أسبوع جميل ورومنسي وواعد بأكثر من لقاء حميم, شرط التحكم بالانفعالات والانتقادات, ورغم ظهور توتر طارىء, باستطاعتك المحافظة على توازن الروابط وحتى إنعاش العوطف الدفينة.

















:برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تضغط عليك الامور الشخصية مع بداية الاسبوع وقد تعاني من تاجيل اللقاءات تجنب الادعاء بحيث ان الحظوظ تتراجع وتعيش حالة من الحرج او تضطر الى سحب بعض الترشيحات او القبول ببعض التسويات لا تستسلم للجو المشحون والمتشنج ولا تغامر في الاماكن الدقيقة بل حاول التريث فالظرف الفلكي يتطلب منك التريث والحكمة ومن الافضل عدم بدء المشاريع يتوجب عليك ان تختم الاعمال لا ان تفتحها وان تنهي النقاشات لا ان تبدأها وجود القمر فى برج الجدي يهدد مسيرتك ويجلب نوعية وقت صعبة لكن ترتفع المعنويات في عطلة الاسبوع مع وصول القمر الى برج الدلو الصديق ويرتاح البال ويتحدث عن مصالحة واخبار جيدة تتلقاها رتب امورك ونظمها ولا تترك شيئًا للصدفة.





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تمارس جاذبية كبيرة يغازلك الزهرة ويتعاطف معك ويبعث اليك بتحياته ويعدك بمتغيرات على الصعيد العائلي والشخصي فتتاح لك فرص التعرف الى من يهتف له قلبك تلتقي العواطف والقلوب وتحقّق تقدمًا واضحًا ومهمًا على هذا الصعيد. سوف تعيش لحظات جميلة جدًا وتزداد مشاعرك قوة تجاه الحبيب أو الشريك أو الزوج. إن الجوّ العام لطيف ودافىء ويسمح بالتالي لتطوير العلاقة مهما كان مستواها ووضعها الحالي.









برج العقرب:





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يبدأ الاسبوع مع قمر في برج القوس ما يجعلك تخطط لانطلاقة مشروع جديد وتحصل على ما تريد ستدور الاحداث بشكل ممتاز وسوف تقطف ثمارًا وتكون إنطلاقة مشجعة جدًا حيث تساهم الاحداث بإنجاح معظم برامجك ودعم مخططاتك. لكن تشير المواقع الفلكية للقمر في برج الجدي الى تغييرات تطرأعلى اوضاعك المهنية إياك ان تلتزم بنقاش حول مواضيع حساسة ربما تنزعج من التدخلات وتفقد السيطرة على أعصابك فتتسرع بإتخاذ خطوة تندم عليها لاحقًا نظم اعمالك وقدم بعض التنازلات اذا دعت الحاجة , تعود لترتفع المعنويات مع وصول القمر الى الدلو فتقطف ثمار جهود سابقة.





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

قد لا يكون هذا الاسبوع هوالافضل خاصة ان الزهرة في الثور يعاكس برجك ما يعني اوضاعا لا تعد بالسعادة بحيث تتداخل الشؤون العائلية مع ظروفك الشخصية، وقد تواجه من يضع لك العصي في الدواليب فما عليك الا الانتباه والهدوء ، وعدم اتخاذ قرارات متسرّعة،. تعيش حالات من الإرباك، حيث تواجه سوء تفاهم مع المقربين أو مع الحبيب والزوج، يعاكسك الظرف ويطلب إليك عدم الإصرار والإلحاح على شخص يحبّك ويضطر مثلا إلى البعاد، أو يتصرف بطريقة لا ترضيك فتحيطه بغيرة قاتلة.









برج القوس:





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تكون الأجواء نارية مشجّعة جدًّا مع وجود القمر فى برجك فتنطلق في اعمال مميزة وتعيش ظروفًا حماسية وناشطة على مختلف الصعد، وتبدو زاهيًا بقراراتك الجريئة. تسمح لك الظروف بحسم امرك من مسألة مهمّة وتحديد موقفك من قضية معيّنة. تتمتّع بالجرأة والشجاعة ولن تتردد في استبدال بعض المبادئ بأخرى افضل أو اكثر نفعًا يقدّم إليك الحظ فرصة لإعادة تأهيل نفسك وللنهوض مجدّدًا ولاستعادة السيطرة على أمورك الخاصة والعامة. انها فترة رائعة ومميّزة بالنتظاك وعود وانفراجات كثيرة على الصعيد المالي اذ إنك تحقق ارباحًا مهمة نتيجة مساعيك وجهودك اليومية لكن لا بدّ من ان أنبّهك من عطلة الاسبوع مع القمر في الدلو فلا تحاول إثارة الخلافات بل تفاداها كليًّا.





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تتناغم مع الاجواء الرومنسية ويعدك كوكب الحب بمناخ حار يحيطك بالاحباء والمعجبين ويزيد من دفئ العلاقات ومودة وتناغما وانسجاما تجد توازنك وارتياحك هذا الاسبوع وتكون جذابا تتفاعل مع الظروف بشكل ايجابي وتطمئن خواطرك وتفتح قلبك للحبيب وتشعر بفرح اللقاء ترى علاقاتك بصورة أوضح للعازب سوف تتلقى اخبارا طيبة تفرح قلبك.









برج الجدي:





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

تخف حيويتك مع وجود القمر فى برج القوس الناري ما يجعلك تواجه تغييرات طارئة لم تتوقعها ما يسبب في بعض الحساسية ويعيد الى السطح مشاكل ماضية كما يجعلك تشكو تراجعًا في المعنويات وتأخيرا في المعاملات وبلبلة. تفتقد الحيوية ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الاطلاق. ستكون فترة هادئة لا تشجّع على التحرك والمبادرة، وهي تُخفي خيبة وفشلًا أو ربما تراجعًا في المصالح والشعبية. أمّا اذا كنت تنوي السفر فيجب الانتباه للمشكلات الطارئة كالفوضى والالتباسات والتأخير في المطارات. لكن ترتفع المعنويات مع انتقال القمر الى برجك وتزداد الحيوية وتكبر الآمال وتزول الحواجز المزعجة، فتقدم على إنجازات مهمة، وتتعامل مع مستجدات مفيدة لك، وربما تقوم بعمليات مالية وتنفتح على الخارج، تتوضّح الرؤية أمامك ويسود حوار ناجح مع المحيط، فتجد حلولًا لمشكلاتك، وتقتحم مجالات العمل مهما كانت مصاعبها ومشاغلها.





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تشعر بالارتياح والطمأنينة وكأنك تبدأ صفحة جديدة خالية من الشوائب والاخطاء. تعرف لقاء عاطفيًا مهمًا أو دعوة اجتماعية سعيدة تنعكس نفسيتك الايجابية, على تصرفاتك وطريقة كلامك وتعاطيك مع الحبيب. يجلب هذا الاسبوع اجواء الحب والانسجام انتظر مفاجات واخبارا سارة ومناسبة جدًا للقاءات وتنجح مساعي الوسطاء وتتاح فرصة ثمينة للطرفين لاعادة الامور الى مجاريها الطبيعية.





برج الدلو:





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تشرف على مرحلة جيّدة تبشّر بالخير والارتياح. يسود جوّ من الالفة والطمأنينة. تفرح لمصالحة ولعودة الأمور الى مجراها الطبيعي. يلمع نجمك من جديد وعساك تجتهد لاستعادة موقعك. لن تخيب آمالك فأنت منافس قوي وخصم شرس وتتمتع حاليًّا بالثقة العالية بالنفس سوف تشعر ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء بالوهن والضعف وترتبك أمام أيّ حادث سلبي تقع في القلق وتشعر بأن أفكارك مشوشة فتميل ‏إلى الاستسلام وتفقد العزيمة القوية التي تميّزك لكن سوف تنشغل في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى برجك بتحضير وانهاء ملفات من أوراق ومستندات ومعاملات رسمية. قد تحضّر لرحلة في الاسابيع المقبلة أو لجواز سفر أو تأشيرة سفر. انه أسبوع حافل بالحظوظ والنجاحات. هنيئًا لك بالإحتفال!





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

تشتد عليك الأعباء لتصبح الضغوط شديدة وتضعك في مواقف مُربكة. وقد يكون لانشغالاتك الأثر في إهمال الشريك وحاجاته الشخصية وخصوصًا اذا لم تنجح في التنسيق جيدًا بين مختلف الواجبات. تجنّب توجيه الكلام الجارح للحبيب حتى ولو شعرت بالغضب، ولا تصبّ الزيت على النار فلا داعي إلى تأزيم الأمور. بل كل ما يطلب منك هو ان تكون حريصًا على سلامة علاقتك وان تحميها من الفشل أو الانهيار.





برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

لا يزال الحظ يبتسم لك فتنعم بفترة من الحماسة والاستثمارات والمبادرات الجيدة كما يفتح امامك فرصا مهمة في شتى المجالات وقد يعني الامر عملا جديدا او انتقالا نحو مركز افضل او توقيعا على عقد كما يشير الى زيادة على الراتب او ترقية أو على شروط أفضل وفرصًا ووعودًا مادية ومهنية تشعر بانفراج اكبر وبقدرة على التعبير عن نفسك وتقوم بالخطوات اللازمة لإطلاق مشروع او بلورته. اعتبارًا من عطلة الأسبوع، تكثر المعارك والمواجهات، فيصعب عليك التأقلم مع بعض الظروف التي تقف لك بالمرصاد ان انتقال القمر الى الدلو لا يناسبك فيسود حوار الطرشان في هذه الفترة المليئة بالتناقضات والتموجات فلا تحاول فرض آرائك ولا تضخم الامور وحاذر من المشاكل والمعاندة والملاحظات الجارحة





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي: