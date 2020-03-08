توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 8 /3 /2020 مهنيا وصحيا وعاطفيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 08 مارس-اذار 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغي فرح عل صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .









برج الحمل

مهنيًا: بوادر خلاف مع بعض الزملاء فى العمل، لكن الأمر يبقى محدودًا من حيث النتائج من ناحية اخري ينصحك الفلك بالتركيز فى مشاريعك المستقبلية .





عاطفيًا: الحبيب سعيد بوقوفك الى جانبه ودعمك له، ويقدر لك ذلك ويكون مستعدًا للتضحية من أجلك ويحاول إسعادك.

صحيًا: تخالف بين حين وآخر تعليمات الطبيب بضرورة الامتناع عن التدخين، ثم تستدرك الأمر قبل فوات الأوان.





برج الثور:

مهنيًا: حاول أن لا تدع الأفكار السلبية تؤثر في نوعية عملك، فذلك لن يكون في مصلحتك وقد يستغله الآخرون لمواجهتك، فحاول ان تكون اكثر ايجابية.





عاطفيًا: يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الشريك، وهذا يترك انعكاسات ايجابية على العلاقة بينكما مستقبلا، ويوطد العلاقة بينكما اكثر

صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي من أجل إرضاء أرباب العمل الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم.









برج الجوزاء:

مهنيًا: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها ويبرز نجمك وسط زملائك .

عاطفيًا: طريقتك المميزة في الإقناع تحيّر الشريك، فيصبح متخوّفًا من فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق أهدافك.

صحيًا: تقترب من إيجاد الحل المناسب لوضعك الصحي بالتعاون مع طبيبك.





برج السرطان:

مهنيًا: اذا شعرت بأن وضعك المهني غير مريح، عليك أن تبادر الى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك وتحسين وضعك .

عاطفيًا:عليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية.

صحيًا: ايجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية، سيكون عاملًا مؤثرًا من اجل صحة أفضل.









برج الاسد:

مهنيًا: خيارات مهمّة ومصيرية اليوم، وقد تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في مصلحتك على الصعيد المهني وهناك أخبار سارة فى الطريق.

عاطفيًا: تستعيد بهاءك الرومنسي وتحتفل بعودة أجواء المغازلة اليك سالمة، ما يجعلك ميّالًا الى المغامرات العاطفية.

صحيًا: حاول الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوقك هذا اليوم، وحاول ان ترفه حتى لا تنعكس عليك الكابة سلبا على صحتك.









برج العذراء:

مهنيًا: الأوضاع العامة قد تكون مقلقة، وقد تحمل نشرات الأخبار ما يزعج العلاقات الشخصية أو يبرّدها، فتتصدّر التطوّرات العامة كل الاهتمامات .

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فكن مستعدًا لمرحلة جديدة أكثر تطوّرًا، وتبدأ بوادرها بالظهور قريبًا وتكون إيجابياتها مرتفعة جدًا.

صحيًا: لن توفر أي وسيلة أو طريقة تعيد إليك صحتك المعافاة ورشاقتك التي فقدتها منذ مدة.





برج الميزان:

مهنيًا: تلائمك الظروف مهما بلغت صعوبتها، ويكون هذا اليوم جيّدًا وإيجابيًا وتحظى بشعبية كبيرة وبدعم الأصدقاء .

عاطفيًا: تشعر بالارتباك ولا تعرف كيف تحدد مشاعرك تجاه الحبيب، وتواجه بعد التردد في التعبير.

صحيًا: لا تتناول كثيرًا من المشاوي ولا سيما في المساء او الاكل الدسم، فاهتم بصحتك بدل ان تهتم بملء كرشك خاصة بالليل.









برج العقرب:

مهنيًا: قد تتغيّر الأجواء فتتزوّد ديناميكية جديدة وتندفع نحو إنجاز بعض الأعمال وتعوّض عن تسويف سابق .

عاطفيًا: لا تكن متناقضًا بل عليك أن تتعلم كيف تفي بوعودك تجاه الحبيب وإلا وضعك في موقف حرج، وكن أكثر صراحة معه.

صحيًا: لا تنتعل أحذية رياضية مصنوعة من غير الجلد الطبيعي، فهي تسبب لك آلامًا في القدمين.





برج القوس:

مهنيًا: الحظوظ تتراجع عن دعمك هذا اليوم، بعد مراحل طوال من الأبواب المفتوحة، تخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل لكن سايرالأمور حتى تمر العاصفة.

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في العلاقة بالشريك، وهذا يضمن النجاح لكما عمومًا، والاستمرارية خاصتا ان تعلم مقامه عندك.

صحيًا: التنزه برفقة الأصدقاء والعائلة يوميًا يريح الأعصاب وتقوم بذلك بنوع من الحركة.





برج الجدي:

مهنيًا: لا تراهن على صداقات ولقاءات عذبة تنعشك، ولكن لا تكن كثير التذمر بل عليك أن تتأقلم أكثر مع محيطك.

عاطفيًا: تنتقل هذا اليوم من الهجوم عليك إلى الدفاع عن العلاقة تؤمن بأنها الأفضل فحاول الحفاظ عليها يا عزيزي.

صحيًا: أنت في وضع صحي ممتاز يتمناه كثيرون، حافظ عليه بممارسة الرياضة.





برج الدلو:

مهنيًا: حذار تراكم المسؤوليات عليك وتأجيلها الى وقت آخر، فهذا اليوم بمثابة امتحان لكفاءتك وقدرتك على التحمّل وعلى تدبير أعمالك وتنظيمها.

عاطفيًا: اذا كنت مرتبط فسوف تثبت لك الأيام ان الشريك الحالي هو أفضل الأشخاص ضمانًا للمستقبل والحياة معًا.

صحيًا: النصائح الطبية المتعلقة بالنظام الغذائي الفعال أثبتت جدواها، فاختر بعضها وطبقها.









برج الحوت:

مهنيًا: الحل الوسط هو الأفضل، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقًا على الصعيد المهني.

عاطفيًا:ما أنت حريص عليه من إنجازات، قد لا يجد الصدى المطلوب عند الشريك، وهذا يعدّ نوعًا من الأنانية.