سيطر على انفعالاتك.. نصيحة عبير فؤاد لمواليد 7 مارس

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصائح لمواليد 7 مارس.









شخصية اليوم في علم الأرقام..





إذا كنت مولودا في يوم 7 مارس فإن ذلك يعني أنك عاطفي ولديك موهبة ابتكارية ولديك قدرة على التخيل والتفرد.. تجتهد لتحول الأحلام لواقع ملموس ولكنك متقلب المزاج جدا.





نصيحة:



