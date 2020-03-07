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مرأة

سيطر على انفعالاتك.. نصيحة عبير فؤاد لمواليد 7 مارس

السبت 07/مارس/2020 - 06:10 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصائح لمواليد 7 مارس.


شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 7 مارس فإن ذلك يعني أنك عاطفي ولديك موهبة ابتكارية ولديك قدرة على التخيل والتفرد.. تجتهد لتحول الأحلام لواقع ملموس ولكنك متقلب المزاج جدا. 

نصيحة: 

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.
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