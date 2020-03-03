3 مارس..ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما أفضل نصيحة من الأبراج لك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصائح لمواليد 3 مارس.
إذا كنت مولودا في يوم 3 مارس فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة فنان.. كما أنك مولع بالجمال. لديك أيضا إحساس مرهف، وتبدو عاطفيا وطموحا وانطباعيًّا، وتحتاج دائما للتمسك بجذورك.
نصيحة:
هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك، تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام .