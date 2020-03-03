AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 مارس..ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما أفضل نصيحة من الأبراج لك؟

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:57 ص
ابراج
ابراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصائح لمواليد 3 مارس.


إذا كنت مولودا في يوم 3 مارس فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة فنان.. كما أنك مولع بالجمال. لديك أيضا إحساس مرهف، وتبدو عاطفيا وطموحا وانطباعيًّا، وتحتاج دائما للتمسك بجذورك.


نصيحة: 

هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك، تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك.. نصائح علم الأبراج لمواليد 5 يناير

14 يناير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

22 يناير.. ماذا يقول لك تاريخ ميلادك

بداية مرحلة جديدة .. خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 4 فبراير

بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك.. 22 فبراير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

٢٩ فبراير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

ترشيحاتنا

احذر تناولهم.. 28 منتجا طبيا غير مرخص من وزارة الصحة

وزارة المالية تبدأ تطبيق الهيكل الإداري الموحد لتحديث منظومة الإدارة الضريبية.. فيديو

عرض لا يفوتك.. اشترى Iphone 7 Plus جديد بـ3000 جنيه

مصير الحيوانات يوم القيامة..الإفتاء تجيب وشيخ الأزهر يحسم الجدل

بعد تسريب أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال.. هاشتاج #هاني_شاكر يتصدر تويتر

شروع في قتل .. اختفاء شيرين عبد الوهاب بعد حبس زوجها حسام حبيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية .. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير

ترتيب الدول الأكثر مبيعات السيارات بالشرق الأوسط .. تعرف على مركز مصر

العناية الإلهية تنقذ الحكم الدولي من حادث مروع..شاهد