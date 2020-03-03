3 مارس..ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما أفضل نصيحة من الأبراج لك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصائح لمواليد 3 مارس.









إذا كنت مولودا في يوم 3 مارس فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة فنان.. كما أنك مولع بالجمال. لديك أيضا إحساس مرهف، وتبدو عاطفيا وطموحا وانطباعيًّا، وتحتاج دائما للتمسك بجذورك.









نصيحة:



