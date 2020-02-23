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مرأة

خبيرة أبراج: انتظروا مفاجآت اليوم قبل الغروب بدقائق

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:15 ص
خبيرة أبراج توضح
خبيرة أبراج توضح مفاجئات اليوم قبل الغروب بدقائق
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أسماء عبد الحفيظ
كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن مفاجآت اليوم الأحد 23 فبراير 2020 من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

قالت عبير فؤاد: "يولد القمر الجديد في تمام الساعة ٥:٣٢ مساءً بتوقيت القاهرة (٣:٣٢ م. بتوقيت جرينتش)، وعند درجة 4 من برج الحوت. يأتي هذا القمر في منتصف المسافة بين كوكبي المريخ وأورانوس ويعتبر هذا الوضع الفلكي مكملا لحالة التناغم بين الكوكبين. 


وأشارت إلى أن هذا القمر المتناغم مع عدة كواكب يحمل لنا فرصة لتنمية مواهبنا الطبيعية والعمل أيضا بكامل طاقتنا من الإثنين للأربعاء.. الوقت مثالي للمغامرة وبداية نشاط أو عمل أو مشروع جديد، وأيضا من الأحد مساء وحتى الثلاثاء الوقت مناسب لعقد قران أو خطبة، ومناسب لقص الشعر كي ينمو.

وأوضحت أن اقتران القمر مع النجم الثابت "فم الحوت" يمنحنا السهولة واليسر في الوصول للأهداف إن شاء الله، وميلاد القمر الجديد في برج الحوت يمنحنا روحاً ملهمة ويجعلنا أكثر شاعرية وأكثر قدرة على الابتكار والإبداع.
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