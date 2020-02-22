توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 22 الى الجمعة 28 فبراير

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 22 الى الجمعة 28 شباط -فبراير 2020 وفقا لما نشررته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .









برج الحمل :

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

يجب ان تعلم عزيزي مولود برج الحمل انك دخلت نفق متعب وطويل ثلاثين يوم ما يجعلك قلقا متذمرا لاقل اشارة وتشكو من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات، ومع وجود القمر في برج الحوت ستكون فترة صعبة وسلبية بالنسبة اليك فتمر بفترة متوترة كما ان مواقع الكواكب في الحوت يسبب بتنافر فلكي واضح مع طاقتك فالوقت متقلب مليء بالتناقضات بشكل واضح.ويكفي ان يكون زحل في الجدي لكي تشعر ببعض آثاره الضاغطة الا انه ابتداء من يوم الثلاثاء سوف تعيش تاثيرات نارية مشجعة بتواجد القمر ببرجك فتقاوم كل انواع التسلط عليك وتتحرر من كل قيد فتبدو ارادتك صلبة جدا وجهودك المستمرة ايجابية.





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

ابتسم لان كوكب الحب في ضيافتك يحمل اوقاتا رومانسية تكلل ايامك وتشتد رغبتك في اصطياد القلوب واغواء الطرف الاخر فتذهب الى مبادرات جديدة وتنجح في محاولاتك مزودا بسحر استثنائي وجاذبية لا تقاوم كما برغبة جامحة توقعك في حب الشريك من جديد يشير الى ارتباط ما ويعلن عن قرارات حاسمة أو علاقة حبّ تستأثر اهتمامك وقد تحسم أمرك بالزواج.





برج الثور:





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تبدأ هذا الاسبوع مع رغبات كثيرة واحلام تريد ان تحققها وقد تدعم الكواكب هذه الامنيات يجب ان تعلم عزيزي ان الظروف الفلكية تدور لصالحك على كافة الاصعدة ان القمر من الحوت مهم جدا يجعلك تطلق العنان لنشاطاتك الذهنية والفكرية وايضًا الجسدية..بالنسبة الى يومي الثلاثاء والاربعاء بسبب القمر في الحمل سوف تثقل عليك المسؤوليات تكثر الضغوط وتجاهد للسيطرة على اعصابك او تكلف بعمل اضافي يتطلب جهدا ووقتًا اضافيًا تصرف بهدوء وواقعية وتأقلم مع المستجدات بدون تمرد او رفض .تعود لتفرح وترتاح في عطلة الاسبوع مع المربع الفلكي بين القمر من برجك والشمس من الحوت ما يجعل الشؤون المالية جيدة وواعدة.





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الشخصي قد تشغلك الشؤون المهنية عن حاجاتك الشخصية ما يجعلك تعيش أسبوع عاطفي متوتر ومربك بسبب موقع كوكب الزهرة المواجه لبرجك تكثر خلاله الالتباسات والخلافات والتي قد تؤدّي الى الجفاء وربّما القطيعة لا توجه كلامًا جارحًا ولا تختبئ وراء الانشغالات المهنية.





برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

بداية اسبوع مهم جدا فانت تتمتع بارادة قوية للتغيير وتطوير اعمالك والتحرر من قيود سابقة لكن عليك ان تعلم انك دخلت مرحلة دقيقة كل الكواكب تسبب لك الخلافات والعراقيل لكن ستكون بداية الاسبوع داعمة مايجعل الصعيد الماديّ حافلًا ومنتجًا، ولهذا من الضروري الاهتمام بوضعك كي يكون رصيدك اكبر وأكثر أهمية. التحرّكات متنوّعة وستأخذك الى صفقات ناجحة ومثمرة لكن عليك التريث قليلا يومي الاحد والاثنين بسبب القمر من برج الحوتالذي يحمل تاثيرات فلكية معاكسة ما يضطرك الى بذل جهود مضاعفة لتفادي سلبياتها, حاذر فإن الانظار تتجه اليك ولا تصدق كل المجاملات التي تسمعها فقد تخبىْ وراءها مصلحة ما.





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

وجود كوكب الزهرة ببرج الحمل أمر جيد يسمح بتعزيز العلاقة مع الشريك حيث تحضر لجديد او تلتقي بمن يحتل قلبك او تفرح ببعض المناسبات وتطلق بعض القرارات الجدية لقد حان الوقت لأخذ العلاقة الى مستوى اعلى. أمّا إذا كنت عازبًا فهذه الفترة ستكون رومنسية وقد تتّخذ بعض الخطوات الجريئة للخطوبة او الزواج.





برج السرطان:





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تنهمك ابتداء من هذا الاسبوع بإقامة الحسابات وتحديد الاهداف وتستدعي للمساهمة في مشروع للاستفادة من كفاءاتك وقد تجدد مشاريع قديمة وتستفيد من الطوالع الفلكية لكي تتصرف كما تشاء محررا من بعض القيود السابقة ان تجمع الكواكب في برج الحوت الصديق ووجود القمر في الحوت الذي يشكل مطالع فلكي مائي ايجابي يعطيك فرصة الترقي او الانطلاق في مهمة جديدة ويساعدك على تخطي مراحل ومراحل واشواط واشواط وخطوات مهمة كما يبشرك بأخبار مميزة تناسبك وتعزّز اندفاعك وحماسك، فتكون قادر على إدارة شؤونك بنجاح، فتزدهر أعمالك وتنمو شخصيتك وتبرهن للمشككين أنك صاحب قلب كبير وأن تساهلك ليس ضعفًا بل قوة وانفتاحًا.





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

وجود الزهرة في مواجهة برجك من الحمل تطالعك بمشاحنات ومواجهات ومعاكسات الامر الذي يحرك بعض المشاكل الشخصية والعاطفية فتجد نفسك محاصرا ببعض الحقائق والوقائع المزعجة فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي انها فترة صعبة تحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وإلا لا تلم إلا نفسك.









برج الاسد:





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

يسطع نجمك وتجتاز العراقيل الماضية وتترك اثرا طيبا لدى بعض الفئات التي تتعامل معك او تود ذلك أخيرًا تتحرر من معاكسات الكواكب من برج الدلو تستهل هذا الاسبوع بمعنويات مرتفعة بالرغم من وجود القمر في برج الحوت الا ان رغبتك في العمل والتواصل مع الاخرين بحماسة شديدة تبدو في موقع مناسب فتبلغ غاياتك وتواكب تغييرات تحصل تبدو الثقة بكفاءتك وقدراتك هائلة تضع استراتيجية جديدة تجعل من هذا الاسبوع مهم مسلي الاضواء مسلطة عليك الظروف الصعبة انتهت حاول ترفه عن ذاتك ان الجو العام جيد جدا ومزهر بالاعمال الناجحة وسيكون جدول أعمالك حافلًا بالانشغالات والزيارات والاتصالات التي ستثمر لاحقًا دعمًا وانفراجًا.





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

ترتاح لمجرى الامور العاطفية فكوكب الحب موجود فى برجا ناريا مثلك هو الحمل ويشير الى اجواء رومانسية جيدة يجعلك جذابا ملفتا وميالا الى كسب الاعجاب واغواء الجنس الآخر ما يجعل المناخ مناسب لتقارب القلوب ولطرد الشكوك فلا تتردد في التعبير عن مشاعرك ان العلاقة الحالية تمر في وضع مستقر.









برج العذراء:





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

لن تسير الامور حسب رغباتك وتمنياتك في هذه الفترة الدقية في طوالعها الفلكية ولا انكر انك دخلت فترة صعبة لديك بدل الخصم خصمين تعاكسك الشمس و عطارد من برج الحوت ما يشكل تهديدا لك ببعض التأخير والتأجيل كما ببعض الحوادث فكن متنبهًا إتخذ الحيطة اللازمة واعتمد الوقاية في كل شيء لكن مع بداية ها الاسبوع رح تشعر بالتحرّر وبأن الطريق امامك مفتوحة تناقش مواضيع مهمّة وتحقّق آمالًا قديمة لكن يتوجب عليك اتخاذ مواقف مرنة وسهلة والانتباه الى حركة القمر المعاكسة من برج الحمل وعدم التهرب من تحمّل المسؤوليات مع انتقال القمر الى الثور في عطلة الاسبوع سوف يكون بانتظارك ايجابيات كثيرة وممتازة.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

ترتاح لمجرى الامور العاطفية والشخصية مع وجود الزهرة في بيت الطرف الاخر اي الشريك او الحبيب يعطيك الدعم والتسويات لذلك كن مرن وبادر بالمصالحة والتسامح وتفهم ان كان اولادك او شريك حياتك ومن الضروري تكون متفائل حتى تعمل فرق كبير بحياتك, وقد تكون هذه الفترة مناسبة جدا للارتباط او الخطوبة او لمعالجة الخلافات السابقة بين الحبيب والاهل.





:برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تعاكسك الاقدار في بداية هذا الاسبوع فتسير الامور على عكس هواك مع وجود المثلث الفلكي المائي المواجه لبرجك ما يستدعي مضاعفة الحيطة والانتباه والجهود ايضا لبلوغ اهدافك يتبدل المشهد الفلكي يومي الثلاثاء والاربعاء لتستعيد جزأ كبيرًا من حيويتك وتتحمس في طرح المواضيع العالقة وتوقع على عقد جديد او تحقق ربحا ان القمر في الحمل الصديق يتحدث عن حظ يرافقك تعود الظروف معاكسة عطلة الاسبوع بسبب المربع الفلكي من الثور انت بغنى عن الجدالات والنقاشات اهم نصيحة لا تجعل الاجواء المشوشة تفسد عليك اعمالك مع الغرباء يجب ان تعد للعشرة وللمليون اذا اردت ان تستمر لانك انت مستهدف شخصيا بانتظارك مماطلة وعرقلة لذلك جهز نفسك للصعوبات والمسؤوليات.





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تشعر بمناخ ضاغط جدا خاصة وان المحيط قد لا يبدو متجاوبا معك قل في نفسك ان الاشياء ستتغير قريبا وحاول ان تصبر قليلا ان الاجواء العاطفية غير مناسبة لتقارب القلوب وقد تهدأ حركة الحياة العاطفية نسبيًا مع انتقال الزهرة الى موقع معاكس من الحمل وتبتعد لا شعوريًا عن الاضواء والأجواء الصاخبة فحاذر من اتخاذ قرارات حاسمة.









برج العقرب:





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يغمرك هذا الاسبوع بالاجواء الحلوة الرومنسية كما يوحي لك بأفكار جديدة ويحمل اليك تجارب كثيرة وانفعالات جميلة فتمارس سحرك في المجالين المهني والشخصي تسير على طريق التعويض والانشراح وتتحرر من ضغوطات كثيرة فترتفع المعنويات ويقلب الدولاب لصالحك مية بالمية من بعد عواصف الفترة الماضية فتدخل في مرحلة مهمة فانت من الابراج القوية تجمع الكواكب في الحوت الصديق امر جيد جدا كما ان التأثيرات الايجابيةلوجود القمر من برج الحوت داعمة لك فتباشر بدورة من التعويض والتصحيح واعادة النظر ببعض القرارات قد تنقذ عملية مالية وادارية مهمة لذلك كن دقيقًا ولا تُهمل التفاصيل، سوف تحتاج الى اشخاص فعّالين لتتعامل معهم بنجاح.





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

يزيد كوكب الحب من رومانسيتك ويجعلك تعيش اسبوع عاطفي بامتياز حب انفتاح وعشق ومصالحة تبدو محمسا للامور العاطفية وقد تعرف لقاء استثائيًا اذا كنت وحيدا او تقرر الزواج او الارتباط او بناء رابط جديد ومناسب لحسم المسائل العائلية العالقة بانتظارك تغييرات نافعة لانك بتتحلى بالجرأة والقدرة على تخطي الاحداث وتقدير عواقبها













برج القوس:





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

بالرغم من انك دخلت ضمن فترة زمنية فلكية مشوشة مع وجود كواكب كثيرة في مواجهتك من الحوت فلا تسمح لليأس ان يتسرب الى داخلك على الرغم من الاوضاع المعقدة والتي لا تزال تزداد تعقيدا الا انك سوف تعيس اسبوعا مهما جدا الاجواء واضحة والحظوظ مساعدة جيدة وقوية حضر نفسك للتحرك فانت من الاقوياء خطوة جديدة الأجواء حماسية، تجعلك تخوض كل التحديات بثقة بالنفس وتشقّ طريقك واثقًا تنجح مساعيك ومفاوضاتك ومبادراتك لكن انتبه من تاثيرات المربع الفلكي من برج الثور فما عليك الا ان تكون على استعداد تام لمواجهة اي مطبات تعترضك.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

كوكب الحب المتنقل في برج الحمل الصديق يجعلك تستعيد قصة قديمة او يشير الىحدث سعيد يحصل في العائلة كزواج او حمل او ولادة او بشرى سارة أو لقاءً مصيريًا أو تلاحمًا مع الحبيب وتعاضدًا أو فرحة لا تنسى. تعبّر عن عواطفك بعذوبة وصراحة، تستقطب القلوب وتأسر النفوس الاجواء دافئة تسمح لك بالاهتمام المتبادل بين الطرفين









برج الجدي:





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

التعامل بدبلوماسية مع الزملاء يخفف عنك الكثير من الضغوط ويبعدك عن الاشكالات التي قد تدخلك في مشاحنات حذار القطيعة والفشل تحمل لك بداية الاسبوع اوضاع متعبة نفسيا وجسديا انت تحت الاضواء ومن الضروري ان تصحح الاخطاء وان تكون مرن وحاول تجنّب السرعة وابتعد عن المجازفات تتحسن الاوضاع ابتداء من يوم الجمعة فيلمع نجمك مع انتقال القمر الى الثور الصديق اي في موقع مناسب ما يجعلك خصمًا قويًا جدًا وكأن القدر يتآمر مع الحظ ليخدم مصالحك بامتياز لكن يبقى على مواليد العشرية الثالثة الانتباه من تاثيرات كوكب زحل المعاكسة والمتهورة.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

في الحب تعيش ايضا بعض الاحتكاكات يبدو الحبيب او الزوج متطلبا او تشعر انك لا تستطيع التفاهم مع الطرف الاخر تطرح التساؤلات حول صدق المشاعروعمقها مع انتقال الزهرة الى موقع معاكس من الحمل وتبتعد لا شعوريًا عن الاضواء والأجواء الصاخبة فحاذر من اتخاذ قرارات حاسمة استفسر عما يثير مخاوفك، استوضح الامور ولا تحلّل ما ترى وتسمع دون اثبات او سبب موضعي.





برج الدلو:





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

العمل الجدي والدؤوب يوصلانك الى مواقع مهمة ويحملاك مسؤوليات كبيرة تستطيع من خلالها اثبات نفسك بين الزملاء وارباب العمل ويمنحانك دافعا قويا للاستمرار كل هذه المعطيات تجعلك تعيش اسبوعا مميزا ناشطا وفعال جدا لديك القدرة الكافية كي توضح وتسهل امورك تحظى بمكافآت ايجابية تكلل جهودك فأنت تتمتع بالنفوذ الكافي، لكي تولّد لنفسك الظروف التي تريد تشعر بالسعادة وتسير نحو أهدافك بحماسة فائقة وسرعة استثنائية واثق جدا بقدراتك وكفائتك ان كان في مفاوضاتك المالية او التجارية.





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

الحب الحقيقي يفتح امامك الطريق للعيش مع الشريك اوقاتا رائعة مليئة بالسعادة والانسجام بالطمأنينة والراحة كما يعني افاقا حلوة ورومنسيةكبرى وتقاربا وحبا وعواطف استثنائية او بداية علاقة واعدة وغنية للعازب تشارك بمناسبات اجتماعية مهمة وقد تعرف لقاءً مميزًا يحمل مفاجأة شخصية سعيدة.





برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تستقطب الانظار بقدرتك على الحوار والاقناع وبلوغ الاهداف بسهولة ومرونة كذلك قد تباشر بعمل او بإعادة هيكلية بعض الاعمال التي تتولاها حاليًا وسيكون بانتظارك مكافات وربح وهدايا وسوف تبدأ الاسبوع مع حدثًا مهمًا يحمل اليك الارتياح والفرح مع وجود القمر ببرجك وتجمع الكواكب في برجك يؤلفان شراكة استثنائية ويبشران باعمال جيدة وترقية ما يجعلك تتقدم الى الامام لكن عطلة الاسبوع ستكون مخيبة للامال مزعجة ومتقلبة بسبب المربع الفلكي بين القمر في الثور والشمس في برجك لذلك عليك ان تحل مشاكلك المهنية بتروي ومنطق.





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي: