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مرأة

مواليد 1 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك ونصيحة الأبراج لك

الأحد 01/مارس/2020 - 08:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  1 مارس.


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شخصية اليوم 1 مارس في علم الأرقام.. 

إذا كنت مولودا في يوم 1 مارس فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية اجتماعية جذابة ولديك روح متحمسة.. تحب التغيير وتتمسك بالحرية في سلوكك وأفعالك، لكنك انفعالي ومندفع إلى حد ما.

نصيحة لـ مواليد 1 مارس

هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء .
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