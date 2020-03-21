أحمد الشناوي يكشف حقيقة هروبه من المباريات الكبيرة





وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية:" مدحت شلبي هو من أخرج مقولة أنني لا أجيد اللعب في المباريات الكبيرة وأتهرب منها، خضت مباريات كبيرة أمام نيجيريا مع المنتخب، ونهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لمباراة النجم الساحلي في تونس والتي خسرناها بخمسة أهداف، كان من الممكن أن أتظاهر بالإصابة ، لكن أنا مبخافش.





يذكر أن أحمد الشناوي انتقل الموسم الماضي لصفوف نادي بيراميدز، قادمًا من نظيره الزمالك.

علق أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، عن الأقاويل التي تتحدث عن هروبه من لعب المباريات الكبيرة مع الفرق التي يلعب لها.